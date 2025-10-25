25/10/2025
Dirigente do PT reclama de Gleisi: “Pare de fazer política particular”

Presidente do PT no Rio de Janeiro, Washington Quaquá acusou a ministra de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann (PT), de usar a estrutura do governo federal para fazer “política particular”.

“Ministra Gleisi, pare de usar a máquina do governo federal para fazer política particular! Não vamos tolerar isso!”, escreveu Quaquá em texto enviado a um grupo de contatos.

“Aqui no Rio, o uso da máquina federal por Lindbergh e Ceciliano serve só a eles! Não falam sequer do Lula! Não organizam nada para fazer campanha para o presidente Lula e Eduardo Paes!”, reclamou Quaquá na mensagem obtida pela coluna.

O dirigente se referiu ao deputado federal Lindbergh Farias (PT), namorado da ministra, e a André Ceciliano (PT), secretário especial de Assuntos Parlamentares na pasta comandada por Gleisi. Atual prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) será candidato ao governo estadual no ano que vem.

Washington Quaquá sustenta que Gleisi Hoffmann priorizaria interesses pessoais, privilegiando um grupo ligado a ela, em vez de focar em um projeto nacional.

Procurada, a ministra não retornou o contato.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

