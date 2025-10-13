13/10/2025
Universo POP
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia

Discussão durante bebedeira termina em morte na Baixada da Sobral, em Rio Branco

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML), que realizaram a perícia e a remoção do corpo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um homem identificado como Paulo Roberto Ferreira, de 50 anos, foi morto com um golpe de faca durante uma bebedeira na tarde desta segunda-feira (13), na Rua Adalcides Galo, bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (13)/Foto: Reprodução

De acordo com informações apuradas no local, Paulo Roberto estava na companhia de Oswaldo Ferreira do Nascimento, de 57 anos, e outro homem identificado apenas como Jorge, quando um desentendimento teria começado. Durante a discussão, um dos envolvidos desferiu uma facada no peito da vítima, que morreu ainda dentro da residência onde o grupo bebia. O imóvel, segundo testemunhas, não pertencia à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas confirmou o óbito. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML), que realizaram a perícia e a remoção do corpo.

As informações iniciais indicam que Oswaldo permaneceu no local após o crime, enquanto Jorge fugiu e está sendo procurado. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar o autor do golpe que matou Paulo Roberto.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost