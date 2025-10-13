Discussão durante bebedeira termina em morte na Baixada da Sobral, em Rio Branco

Um homem identificado como Paulo Roberto Ferreira, de 50 anos, foi morto com um golpe de faca durante uma bebedeira na tarde desta segunda-feira (13), na Rua Adalcides Galo, bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações apuradas no local, Paulo Roberto estava na companhia de Oswaldo Ferreira do Nascimento, de 57 anos, e outro homem identificado apenas como Jorge, quando um desentendimento teria começado. Durante a discussão, um dos envolvidos desferiu uma facada no peito da vítima, que morreu ainda dentro da residência onde o grupo bebia. O imóvel, segundo testemunhas, não pertencia à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas confirmou o óbito. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML), que realizaram a perícia e a remoção do corpo.

As informações iniciais indicam que Oswaldo permaneceu no local após o crime, enquanto Jorge fugiu e está sendo procurado. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar o autor do golpe que matou Paulo Roberto.