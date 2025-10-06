Discussão por ciúmes termina em morte de adolescente na Estrutural

Uma briga por causa de ciúmes terminou em tragédia, no início da noite desta segunda-feira (6/10), após um adolescente ser morto a tiros por outro menor. O crime ocorreu na Cidade Estrutural.

O Metrópoles apurou que o autor teria ido tirar satisfações com a vítima, após ela ter gravado um vídeo mantendo relações sexuais com a ex-mulher do assassino. O homicídio ocorreu na rua onde fica a 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural).

Segundo a Polícia Militar (PMDF), uma equipe foi acionada para a Unidade Básica de Saúde (UBS) da região administrativa, onde foram informados pelos médicos que o adolescente já chegou ao local sem sinais vitais.

De acordo com a corporação, relatos preliminares colhidos na UBS dão conta de que quatro jovens teriam chegado à unidade de saúde em um carro, transportando o corpo da vítima e pedindo socorro aos profissionais.

A testemunhas também disseram que, após deixarem o local, eles não quiseram fornecer informações sobre o que havia acontecido.

A Polícia Civil (PCDF) vai investigar o caso para apurar as circunstâncias da morte e identificar os envolvidos.