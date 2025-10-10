Discussão por dívida termina com homem esfaqueado na cabeça em Alagoas

Um homem foi esfaqueado na cabeça após uma discussão por dívida, nessa quinta-feira (9/10), no bairro Benedito Bentes, em Maceió (AL). O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) como tentativa de homicídio.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que foi cobrar uma dívida de um indivíduo quando o agressor pegou uma faca e o atingiu na têmpora, causando um corte profundo. Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir em seu carro e, com a ajuda de um amigo, dirigiu até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.

Leia a reportagem completa em Gazetaweb, parceiro do Metrópoles.