10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Discussão por dívida termina com homem esfaqueado na cabeça em Alagoas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
discussao-por-divida-termina-com-homem-esfaqueado-na-cabeca-em-alagoas

Um homem foi esfaqueado na cabeça após uma discussão por dívida, nessa quinta-feira (9/10), no bairro Benedito Bentes, em Maceió (AL). O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) como tentativa de homicídio.

Leia também

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que foi cobrar uma dívida de um indivíduo quando o agressor pegou uma faca e o atingiu na têmpora, causando um corte profundo. Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir em seu carro e, com a ajuda de um amigo, dirigiu até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.

Leia a reportagem completa em Gazetaweb, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost