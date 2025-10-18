Discussões e ameaça de desistência agitam a madrugada em “A Fazenda 17”

A madrugada deste sábado (18/10) foi marcada por momentos de tensão em “A Fazenda 17”. Após a eliminação de Fernando, o clima na sede não ficou dos melhores: Carol Lekker e Tamires Assís se desentenderam por causa de espaço na pia, Rayane Figliuzzi chorou e ameaçou desistir do reality depois de brigar com os rapazes por falta de respeito, e até a produção virou alvo de críticas por supostos “privilégios” dados a Shia. Entre choro, gritos e provocações, a festa que começou animada terminou em barraco. Confira:

Carol e Tàmires brigam por espaço na pia

Carol Lekker e Tàmires Assîs protagonizaram um barraco inusitado em “A Fazenda 17” por uma disputa de espaço na pia da sede. Carol acusou Tàmires de “invadir seu espaço” enquanto ela fazia chapinha, criticou sua postura e chegou a chamar a rival de “lixosa”, “mal-educada” e “apagada”. Em reação, a cunhã do boi garanhão revidou com provocações do tipo “estou cansada de você”. A tensão escalou ao ponto de a modelo desafiar a adversária para irem juntas à Roça, provocando risadas entre os peões presentes.

Rayane se revolta com peões que estavam presentes no quarto enquanto as mulheres se trocavam

Rayane se irritou com alguns peões da sede após perceber que eles permaneceram no quarto enquanto ela e outras participantes trocavam de roupa. Incomodada com a falta de privacidade, a peoa confrontou Creo, Yoná e outros rapazes, pedindo mais respeito e espaço. A discussão ganhou tom acalorado, com Rayane destacando que o confinamento não justificava esse tipo de comportamento e que todos deveriam manter o bom senso dentro da casa.

Elenco critica produção por “privilégios” de um único participante

Uma grande pauta que foi levantada nesta madrugada pelos peões, o que os levou a questionarem a produção do reality é o fato de o programa autorizar que Shia tenha momentos para fumar do lado de fora da sede, enquanto o resto do elenco é proibido. Will chegou a criticar a produção diretamente: “Já é a segunda vez, é o que? Privilégio? Contrato de novela?”. Outros peões como Gaby Spanic, Rayane, Kathy também reclamaram destes privilégios do peão. Toninho comprou a briga com Will e o criticou por o peão ter chamado Shia de “nóia”: “Tá chamando o cara de nóia porque? Vai falar na cara do cara que ele é noia. Você é um falso!”

Rayana ameaça desistir do programa após brigas com peões

Após passar por diversas discussões com os peões por conta da permanência de alguns homens no quarto durante a troca de roupa, Rayane chora e ameaça desistir do reality: “Chega! Desde o momento que me sinto oprimida. Eu quero desistir desse jogo! Estou querendo minha casa, minha vida. Não vou ficar dormindo com um macho escroto aqui e outro ali”.

Festa recheada de conversas de jogo, sensualidade e convites inesperados

Uma coisa os peões de “A Fazenda 17” sabem fazer, que é jogar e se divertir. Na festa desta sexta-feira (17/10) aconteceu de tudo, desde conversas de jogo, Dudu sensualizando para com direito a lambida no pescoço de Saory e Will convidando Matheus para fazer um 2×2 fora do reality (relação sexual a quatro).