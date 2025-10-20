Dispositivo meteorológico surpreende moradores ao cair em bairro de Mâncio Lima

Moradores do bairro São Vidal, em Mâncio Lima, interior do Acre, foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira (20) com a queda de um equipamento desconhecido, acoplado a um pequeno paraquedas, em uma via pública da comunidade. O objeto chamou a atenção de quem passava pelo local, gerando curiosidade e especulações.

“Esse aparelhozinho caiu no meio da rua aqui, tem um negócio ligado nele. Caiu num helicóptero, num paraquedas, quem sabe o que é? Tem um aparelhozinho ligado”, relatou um morador, impressionado com a cena inusitada.

Mais tarde, foi identificado que o objeto trata-se de uma radiossonda, também conhecida como sonda meteorológica. O equipamento é normalmente utilizado por institutos de meteorologia e universidades para coletar dados atmosféricos. Ele é lançado preso a balões meteorológicos e, durante o voo, transmite informações como temperatura, umidade, pressão atmosférica e velocidade dos ventos a um receptor em solo.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre qual instituição é responsável pelo lançamento do equipamento. Apesar disso, a presença da radiossonda na região indica uma possível atividade de monitoramento climático.

Casos como esse são considerados normais, já que os balões meteorológicos percorrem longas distâncias e, após estourarem em grandes altitudes, os equipamentos caem com auxílio de paraquedas, podendo aterrissar em áreas urbanas ou rurais.

A orientação, em situações como essa, é evitar manusear o equipamento e, se possível, comunicar as autoridades locais ou órgãos de meteorologia, como o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), para que possam recolher o aparelho adequadamente.