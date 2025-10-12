Disputa por terras acaba em morte no DF. Autor se entrega após crime

Na manhã deste domingo (12/10), um homem de 31 anos foi morto a tiros após uma discussão por causa de uma disputa por terras. O crime ocorreu no Núcleo Rural Zumbi dos Palmares, em São Sebastião.
Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), informações iniciais dão conta que, durante o conflito, um homem efetuou disparos de arma de fogo contra outro, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.
Equipes do 21º Batalhão foram acionadas para a cena do crime e localizaram a vítima caída, com ferimentos compatíveis com perfuração por arma de fogo. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi chamado e confirmou o óbito.
Enquanto o local era isolado para os trabalhos da perícia da Polícia Civil (PCDF), os militares estabeleceram contato por telefone com o autor, de 76 anos, que havia deixado a área logo após o fato. Após diálogo com a guarnição, ele retornou voluntariamente ao local, entregando-se aos policiais e confessando o crime.
Na sua casa, com autorização formal, a PMDF apreendeu duas armas de fogo — uma carabina de pressão adaptada para calibre .22 e uma carabina de pressão convencional — além de 32 munições calibre .22, sendo duas deflagradas e trinta intactas.
O autor foi encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), que vai investigar o caso.