Disque-benção fake: call center que aplicava golpes em fiéis é fechado

Escrito por Metrópoles
Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), deflagrada nesta quarta-feira (8/10), estourou um call center que aplicava golpes em fiéis e prendeu 35 envolvidos no esquema criminoso, incluindo um pastor. Até o momento, estima-se que os golpistas tenham arrecadado R$ 3 milhões por ano.

O local funcionava em Nilópolis, Baixada Fluminense, onde o grupo foi flagrado por agentes da 57ª Delegacia de Polícia (Nilópolis) enganando as vítimas. Os policiais identificaram o estabelecimento, que usava a religião para obter vantagem das vítimas, por meio de trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade.

Segundo as investigações, o grupo criminoso entrava em contato com as vítimas e oferecia orações em troca de dinheiro. A abordagem dos funcionários era previamente definida e todos os atendentes tinham um roteiro que deveria ser lido na hora da ligação.

De acordo com a PCERJ, o local funcionava como uma verdadeira empresa. Todos os funcionários tinham uma meta de ligações a serem feitas e de lucro a serem subtraídos.

Depois de serem enganadas para aceitarem as orações, as vítimas realizavam transferências por meio de Pix ou boleto bancário, cuja destinatária era a esposa do pastor que estava envolvido no crime. Os valores eram, em média, de R$ 50.

Após o pagamento, as orações eram produzidas pelos atendentes por meio de inteligência artificial e adaptadas de acordo com a necessidade relatada pelas vítimas. A investigação continua para identificar os demais administradores do esquema e beneficiários.

Veja imagens do local utilizado pelos criminosos:

