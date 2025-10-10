“Disse que eu merecia”, diz Trump após ligação com vencedora do Nobel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou, nesta sexta-feira (10/10), a decisão do Comitê Norueguês do Nobel de conceder o Prêmio Nobel da Paz à líder da oposição venezuelana María Corina Machado. Depois de algumas horas em silêncio, o republicano afirmou que recebeu uma ligação da vencedora, que teria dito que ele “merecia o prêmio”.

“A pessoa que realmente ganhou o Prêmio Nobel ligou hoje, me ligou e disse: ‘Estou aceitando isso em sua homenagem, porque você realmente mereceu. Uma coisa muito legal de se fazer’”, afirmou Trump, durante coletiva de imprensa no Salão Oval.

Segundo ele, Machado teria sido “muito gentil” e reconhecido o papel dos Estados Unidos em apoiar a oposição venezuelana. “Eu não disse ‘então me dê’, mas acho que ela poderia ter dito. Eles precisam de muita ajuda na Venezuela, é um desastre básico”, declarou.

A coletiva, que havia sido convocada para anunciar um acordo com a farmacêutica AstraZeneca que reduziria o custo de medicamentos para diabetes e asmas, acabou sendo dominada por perguntas sobre o Nobel.

Trump aproveitou para exaltar seu papel no acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que ele classificou como “o mais importante já feito em termos de paz”.

Durante a manhã, Trump evitou comentar a derrota. Em vez disso, publicou no Truth Social uma série de postagens que exaltavam seu papel em negociações internacionais e republicavam elogios da imprensa conservadora, como a rede Newsmax, que o creditava pela “paz no Oriente Médio”.

Nenhuma das publicações, porém, mencionou o nome de Machado. O presidente já havia sido apontado como favorito por aliados e apoiadores do movimento MAGA, que chegaram a pedir que o prêmio fosse “renomeado em sua homenagem”.

Seu filho, Eric Trump, e outros integrantes da base republicana afirmaram que o cessar-fogo mediado em Gaza era “tão significativo” que o comitê deveria premiá-lo “por unanimidade”.

Leia também

Reação do comitê

Ao anunciar o prêmio, o presidente do Comitê Norueguês, Jørgen Watne Frydnes, afirmou que a escolha de Maria Corina Machado se baseou em “coragem e integridade”.

“O comitê se reúne em uma sala repleta de retratos de laureados, e essa sala está repleta de coragem e integridade. Baseamos nossa decisão apenas na vontade de Alfred Nobel”, disse Frydnes, sem citar diretamente Trump.

Machado foi reconhecida por sua “resistência pacífica diante da repressão e seu compromisso com a democracia na Venezuela”.

Trump vinha fazendo lobby pelo prêmio desde o início da semana. Em entrevista à Casa Branca na quarta-feira (8/10), adotou um tom cauteloso: “Não faço ideia. Acho que ninguém resolveu tantas guerras quanto eu, mas talvez encontrem um motivo para não me darem”.

Se tivesse vencido, Trump seria o quinto presidente dos EUA a receber o Nobel da Paz — após Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter e Barack Obama.

“O Comitê Nobel pode não entender, mas o mundo entende”, finalizou.