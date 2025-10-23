Distritais aprovam destinação milionária de emendas para 2026

Deputados distritais receberão, em 2026, até R$ 34,5 milhões, cada, em emendas parlamentares. A decisão foi definida por eles próprios em reunião do Colégio de Líderes, em 1º de outubro, e oficializada na edição desta quinta-feira (23/10), do Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (DCL).

O valor, definido no Projeto de Lei do Orçamento Anual (PLOA) de 2026 – que totaliza R$ 74 bilhões para todo o DF, poderá ser gasto pelos parlamentares em até 30 emendas individuais. A PLOA ainda tramita na Casa legislativa e deve ser votada em dezembro deste ano.

As regras, no entanto, não se aplicam à Mesa Diretora da Casa. As emendas de autoria da Mesa, desde que relacionadas às atribuições institucionais dos órgãos do Poder Legislativo, ficam dispensadas dos limites definidos pelo Colégio de Líderes.

Considerando o limite de R$ 34,5 milhões por parlamentar, os 24 distritais poderão indicar juntos a destinação de aproximadamente R$ 828 milhões em recursos públicos.

O teto estabelecido pelos deputados segue as normas da Lei Orgânica do Distrito Federal e do Regimento Interno da CLDF, que determinam critérios de proporcionalidade e controle na execução das emendas.

O PLOA 2026 define como o governo do DF deverá aplicar os recursos públicos no próximo exercício. As emendas individuais permitem que parte desse orçamento seja direcionada a demandas específicas das comunidades representadas por cada deputado — como obras, programas sociais e investimentos em saúde, educação e infraestrutura.

Orçamento para 2026

Também em ato oficial publicado no Diário da Câmara Legislativa (DCL) nesta quinta-feira (23/10), a Mesa Diretora da CLDF aprovou a proposta orçamentária para o exercício de 2026, no valor total de R$ 998.325.800,00.

A aprovação desse orçamento representa o planejamento financeiro da própria Casa Legislativa para o próximo exercício, sinalizando prioridades de gastos e estrutura de funcionamento da CLDF.

Além disso, o colegiado também permitiu a elaboração de minutas de emendas à PLOA de 2026, que permitirá que os deputados distritais proponham ajustes com intuito de alinhar a proposta orçamentária aos interesses e demandas locais da Casa.

