02/10/2025
Dívida milionária rende nova condenação da Fifa ao Corinthians; entenda
Dívida milionária rende nova condenação da Fifa ao Corinthians; entenda

O Corinthians foi condenado pela Fifa a pagar uma dívida ao Midtjylland, da Dinamarca, referente à contratação do volante Charles, realizada em 2024. O valor estabelecido é de 1 milhão de euros, cerca de R$ 6,25 milhões, por atraso no pagamento.

A negociação, firmada na gestão de Augusto Melo, foi feita por 1,6 milhão de euros. O clube quitou apenas as duas primeiras parcelas, de 400 mil euros cada. A terceira, de 800 mil euros, deveria ter sido paga em março, mas não foi realizada.

O Midtjylland abriu o processo na Fifa em 15 de maio. Essa é a sexta condenação do Corinthians na entidade máxima do futebol. O clube já havia sofrido um transfer ban em agosto, em razão da dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna pela contratação de Félix Torres.

Além disso, a Corte Arbitral do Esporte também determinou que o Corinthians pague outros R$ 41,3 milhões ao meia paraguaio Matías Rojas por rescisão contratual. Caso não haja acordo em até 45 dias, o clube corre novamente o risco de punição com bloqueio para registrar novos jogadores.

As dívidas já reconhecidas pela Fifa somam valores elevados. São R$ 40 milhões ao Santos Laguna, pela chegada de Félix Torres; R$ 41,3 milhões a Matías Rojas; R$ 23,3 milhões ao Talleres pela compra de Rodrigo Garro; R$ 6,7 milhões ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maycon; e R$ 8 milhões ao Philadelphia Union pela contratação de José Martínez, em agosto de 2024.

