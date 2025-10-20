DJ Buarque e Nicolly Massariol terminam namoro após 4 meses

Chegou ao fim, após 4 meses, o namoro do DJ Buarque com Nicolly Massariol. A informação foi confirmada pelo ex-casal, nesta segunda-feira (20/10), através do Instagram. Vale lembrar que há pouco mais de um mês a influenciadora fez uma tatuagem em homenagem ao amado. Os dois já apagaram as fotos das redes sociais.
“Gente, vindo aqui só pra esclarecer pelo carinho, admiração a vocês e é apenas isso, sem mais coisas. Vim aqui, só dessa vez, pra falar sobre algo que, na verdade, não tem muito o que ser explicado. Como muitos já perceberam, eu e a Nic seguimos caminhos diferentes”, começou o artista.
Leia também
-
Nicolly Massariol faz tatuagem em homenagem a Buarque e se declara
-
DJ Buarque aparece em clima de romance ao lado de nova amada
-
Atual de DJ Buarque é acusada de traição pela ex; influenciadora nega
-
Ex de Bia Miranda, DJ Buarque é hospitalizado após acidente com fogos
“Fica o carinho, a admiração e o respeito por ela, e também pela família dela. Que, por sinal, um pai incrível, quando soube do ocorrido, na mesma hora me ligou preocupado com a filha, me escutou, eu escutei ele, meu agradecimento a ele e à mãe, que me deram todo carinho. Sempre foram incríveis comigo”, afirmou ele.
O tempo de namoro
Ainda na publicação, DJ Buarque falou sobre o tempo de relacionamento dos dois: “Foram 4 meses que marcaram, que ensinaram, que deixaram lembranças boas. Às vezes, por mais que exista amor, as coisas não se encaixam como a gente gostaria. E tá tudo certo. A vida é feita de fases, e essa foi uma que vai ficar guardada com muito carinho”, garantiu, antes de finalizar:
11 imagensFechar modal.1 de 11
DJ Buarque anunciou o término do relacionamento com Nicolly Massariol
Instagram/Reprodução2 de 11
Nicolly Massariol e DJ Buarque fazem selfie na piscina
Instagram/Reprodução3 de 11
Nicolly Massariol e DJ Buarque posam juntos após oficializarem o namoro
Instagram/Reprodução4 de 11
Nicolly Massariol e DJ Buarque trocam olhares carinhosos
Instagram/Reprodução5 de 11
Nicolly Massariol e DJ Buarque posam para selfie
Instagram/Reprodução6 de 11
Nicolly Massariol e DJ Buarque posam durante evento
Instagram/Reprodução7 de 11
Nicolly Massariol faz tatuagem em homenagem a Buarque e se declara
Instagram/Reprodução8 de 11
Nicolly Massariol e DJ Buarque oficializaram o namoro em agosto
Instagram/Reprodução9 de 11
Nicolly Massariol e DJ Buarque dão beijão
Instagram/Reprodução10 de 11
Nicolly Massariol e DJ Buarque posam sorridentes
Instagram/Reprodução11 de 11
Nicolly Massariol e DJ Buarque trocam beijos
Instagram/Reprodução
“Seguimos em paz, com o coração leve, desejando o melhor um pro outro. Vida que segue. Continuem com ela, admirando ela, ela merece todo e qualquer tipo de reconhecimento, porque ela é de verdade! Um beijo em todas (os)”, concluiu.
Nicolly também se manifestou
Através dos stories, Nicolly Massariol também falou sobre o rompimento: “Não queria vir falar sobre isso, não queria mais tocar nesse assunto, mas eu sei que devo uma explicação, um posicionamento para as pessoas que gostavam e acompanhavam a gente. Sim, eu e o Rafa não estamos mais juntos”, declarou.
E continuou relatando: “Foram 4 meses muito intensos. Criei um vínculo muito forte com a família, com o filho principalmente, com as pessoas da casa. Ter quebrado isso agora, de repente, foi um baque pra mim”, definiu.
No fim, ela garantiu: “Vou ficar bem, eu sei, mas agora não tô legal. Acredito que Deus tem um propósito em tudo e peço que vocês só respeitem . Não vou vir aqui mais falar sobre isso. Desejo tudo de mais lindo e maravilhoso na vida do Rafael”, encerrou.