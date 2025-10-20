DJ Buarque e Nicolly Massariol terminam namoro após 4 meses

Chegou ao fim, após 4 meses, o namoro do DJ Buarque com Nicolly Massariol. A informação foi confirmada pelo ex-casal, nesta segunda-feira (20/10), através do Instagram. Vale lembrar que há pouco mais de um mês a influenciadora fez uma tatuagem em homenagem ao amado. Os dois já apagaram as fotos das redes sociais.

“Gente, vindo aqui só pra esclarecer pelo carinho, admiração a vocês e é apenas isso, sem mais coisas. Vim aqui, só dessa vez, pra falar sobre algo que, na verdade, não tem muito o que ser explicado. Como muitos já perceberam, eu e a Nic seguimos caminhos diferentes”, começou o artista.

Leia também

“Fica o carinho, a admiração e o respeito por ela, e também pela família dela. Que, por sinal, um pai incrível, quando soube do ocorrido, na mesma hora me ligou preocupado com a filha, me escutou, eu escutei ele, meu agradecimento a ele e à mãe, que me deram todo carinho. Sempre foram incríveis comigo”, afirmou ele.

O tempo de namoro

Ainda na publicação, DJ Buarque falou sobre o tempo de relacionamento dos dois: “Foram 4 meses que marcaram, que ensinaram, que deixaram lembranças boas. Às vezes, por mais que exista amor, as coisas não se encaixam como a gente gostaria. E tá tudo certo. A vida é feita de fases, e essa foi uma que vai ficar guardada com muito carinho”, garantiu, antes de finalizar:

11 imagens Fechar modal. 1 de 11

DJ Buarque anunciou o término do relacionamento com Nicolly Massariol

Instagram/Reprodução 2 de 11

Nicolly Massariol e DJ Buarque fazem selfie na piscina

Instagram/Reprodução 3 de 11

Nicolly Massariol e DJ Buarque posam juntos após oficializarem o namoro

Instagram/Reprodução 4 de 11

Nicolly Massariol e DJ Buarque trocam olhares carinhosos

Instagram/Reprodução 5 de 11

Nicolly Massariol e DJ Buarque posam para selfie

Instagram/Reprodução 6 de 11

Nicolly Massariol e DJ Buarque posam durante evento

Instagram/Reprodução 7 de 11

Nicolly Massariol faz tatuagem em homenagem a Buarque e se declara

Instagram/Reprodução 8 de 11

Nicolly Massariol e DJ Buarque oficializaram o namoro em agosto

Instagram/Reprodução 9 de 11

Nicolly Massariol e DJ Buarque dão beijão

Instagram/Reprodução 10 de 11

Nicolly Massariol e DJ Buarque posam sorridentes

Instagram/Reprodução 11 de 11

Nicolly Massariol e DJ Buarque trocam beijos

Instagram/Reprodução

“Seguimos em paz, com o coração leve, desejando o melhor um pro outro. Vida que segue. Continuem com ela, admirando ela, ela merece todo e qualquer tipo de reconhecimento, porque ela é de verdade! Um beijo em todas (os)”, concluiu.

Nicolly também se manifestou

Através dos stories, Nicolly Massariol também falou sobre o rompimento: “Não queria vir falar sobre isso, não queria mais tocar nesse assunto, mas eu sei que devo uma explicação, um posicionamento para as pessoas que gostavam e acompanhavam a gente. Sim, eu e o Rafa não estamos mais juntos”, declarou.

E continuou relatando: “Foram 4 meses muito intensos. Criei um vínculo muito forte com a família, com o filho principalmente, com as pessoas da casa. Ter quebrado isso agora, de repente, foi um baque pra mim”, definiu.

No fim, ela garantiu: “Vou ficar bem, eu sei, mas agora não tô legal. Acredito que Deus tem um propósito em tudo e peço que vocês só respeitem . Não vou vir aqui mais falar sobre isso. Desejo tudo de mais lindo e maravilhoso na vida do Rafael”, encerrou.