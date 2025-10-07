DJ Richard Bader celebra 25 anos de carreira e reafirma sua marca na cena eletrônica acreana

cone da música eletrônica no Acre, DJ Richard Bader completa em 2025 25 anos de carreira. Um marco que consagra uma trajetória de paixão pela música, profissionalismo e presença constante nos principais eventos da capital e do interior.

Desde os tempos em que tocar em vinil era rotina até os dias de tecnologia e streaming, Richard construiu uma história sólida, marcada por reinvenção e respeito do público. Com um estilo versátil, que transita entre o house, tech house e muitos remixes exclusivos ele conquistou espaço em clubes, festivais e festas que marcaram gerações.

Uma trajetória que marcou época

Foram milhares de apresentações, noites memoráveis e parcerias com nomes importantes da música regional e nacional. Richard foi DJ residente em casas tradicionais como Se7 Club, Diesel Pub, BR55, Tardezinha BBQ, Moon Club e agora figura entre os principais DJs do Paris Garden. Fora isso, sua presença é garantida em festivais e eventos que movimentaram a cena cultural acreana como os grandes shows da Expoacre, Expojurua e Festival do açaí. O top DJ é o idealizador do REVIVA2000, uma balada retrô totalmente voltada às músicas do anos 2000 que já está na sua quarta edição com muito sucesso.

Reconhecido pela energia contagiante e pelo cuidado com o público, o artista se tornou referência quando o assunto é pista cheia e boa música. “Mais do que tocar, o que me move é ver as pessoas felizes, se conectando pela música”, destaca Richard.

Evolução e legado

Em 25 anos de estrada, DJ Richard Bader acompanhou as mudanças do mercado, os novos estilos e as transformações do público. Sempre antenado, ele segue atualizando seu repertório e investindo em tecnologia e produção musical, sem abrir mão da essência que o tornou um dos nomes mais respeitados do Acre.

Hoje, sua trajetória inspira novos DJs e produtores locais, fortalecendo a cena eletrônica no estado e projetando o Acre no mapa da música eletrônica brasileira.

Comemoração e futuro

Para celebrar o jubileu de carreira, Richard prepara uma série de apresentações especiais em alguns eventos e também no seu canal do YouTube (djrichardbader) onde promete surpresas para o público que o acompanha há duas décadas e meia. O momento, segundo ele, é de gratidão: “Chegar aos 25 anos é olhar pra trás com orgulho e pra frente com entusiasmo. O Acre me deu tudo — amigos, palco e propósito.”