25/10/2025
DJ visita antiga boate Excalibur, em Rio Branco, e mostra atuais condições da casa noturna

O local foi um dos mais conhecidos da capital acreana enquanto esteve aberto

O DJ Alessandro Brain visitou recentemente a antiga boate Excalibur, uma das casas noturnas mais famosas de Rio Branco, e compartilhou nas redes sociais suas impressões sobre o espaço, que atualmente se encontra visivelmente sujo e deteriorado.

A boate foi um dos grandes sucessos da cidade de Rio Branco/Foto: Reprodução

Durante o tour pelo local, Alessandro relembrou momentos marcantes de sua carreira no clube. Ele destacou a pista, os camarotes, a cabine do DJ e o palco, lembrando os dez anos que trabalhou no Calibú e a época de shows que reuniam grandes nomes do funk como Catra, Galva das Portuzudas, MC Coringa, Mulher Melancia e Mulher Mouranguinha. Segundo o DJ, a boate chegou a abrigar quase mil pessoas em um único evento, incluindo apresentações históricas que marcaram a noite acreana.

Em suas falas, o DJ destacou a importância do espaço para a vida noturna e cultural da cidade, mencionando que muitos namoros e até casamentos tiveram início ali. Apesar das lembranças, ele lamentou as condições atuais do local, com sujeira, deterioração e descuido visível, contrastando com a vitalidade que o Excalibur teve em seus anos de funcionamento.

Alessandro Brain finalizou sua visita emocionado, destacando que a boate guarda memórias importantes da vida noturna de Rio Branco e ressaltando a nostalgia que o espaço desperta entre antigos frequentadores e profissionais da música.

