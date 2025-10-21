21/10/2025
Djokovic anuncia desistência do Masters 1000 de Paris. Confira

Escrito por Metrópoles
O sérvio Novak Djokovic anunciou, nesta terça-feira (21/10), que não disputará o Masters 1000 de Paris deste ano. Em publicação nas redes sociais, ele agradeceu ao público da capital francesa pelos anos de sucesso e lamentou a ausência.

Djokovic, de 38 anos, vinha realizando boa temporada: alcançou as semifinais dos quatro torneios do Grand Slam, somou 35 vitórias e 11 derrotas em 2025, e atingiu a marca de 100 títulos de nível ATP durante o ano.

Confira o anúnico:

 

Dear Paris, unfortunately I’ll not compete at this year’s @RolexPMasters. I have amazing memories and great success over the years, especially being able to conquer the title 7 times. Hope to see you next year. Merci 🙏🏼 pic.twitter.com/y4iEmMYUAn

— Novak Djokovic (@DjokerNole) October 21, 2025

A desistência ganha ainda mais repercussão por se tratar de um dos torneios onde o sérvio mais brilhou: ele é o recordista de títulos na história do evento.

Este ano, o evento será disputado pela primeira vez na Paris La Défense Arena, que substitui o tradicional palco em Bercy.

Com a vaga deixada por Djokovic, o francês Benjamin Bonzi assume direto a chave principal, enquanto o alemão Daniel Altmaier aparece como primeira opção da lista de espera. No seed-list, os dois primeiros cabeça-de-chave serão Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

