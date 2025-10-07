Djokovic vence em Xangai e quebra recorde histórico de Federer

Novak Djokovic voltou a fazer história nesta terça-feira (7/10). Aos 38 anos e 133 dias, o sérvio garantiu vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Xangai ao vencer o espanhol Jaume Munar (parciais 6/3, 5/7 e 6/2).

Com o resultado, o número 4 do mundo superou Roger Federer e se tornou o jogador mais velho da história a chegar nesta fase em um torneio da categoria. O suíço havia alcançado o feito em 2019, também em Xangai, aos 38 anos e 60 dias.

Leia também

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Mesmo diante da situação, Djoko venceu o duelo por 3 sets a 1.

Shi Tang/Getty Images 2 de 3

Roger Federer durante jogo em Roland Garros

Julian Finney/Getty Images 3 de 3

Djokovic é 24 vezes campeão de Grand Slams

Hannah Peters/Getty Images

A vitória veio após uma batalha de 2h40 em quadra. Djokovic chegou a sentir dores na perna esquerda, logo no início da partida, pediu atendimento médico, mas seguiu no jogo e conseguiu controlar os pontos decisivos.

Quatro vezes campeão em Xangai, o sérvio ampliou o próprio domínio no torneio, somando agora 42 vitórias.

Nas quartas de final, Djokovic enfrentará o belga Zizou Bergs, que eliminou o canadense Gabriel Diallo. Caso se sagre campeão, o ex-número 1 do mundo igualará outro recorde de Federer: o de 71 títulos em quadras duras na Era Aberta.