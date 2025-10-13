Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025

O acreano Ramon Queiroz, conhecido mundialmente como Ramon Dino, fez história neste fim de semana ao conquistar o título inédito da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025, realizado em Las Vegas (EUA). A vitória consagra o “Dinossauro Acreano” como o melhor fisiculturista do mundo na atualidade e reforça o tamanho de seu império financeiro construído em menos de uma década de carreira.

Natural de Rio Branco (AC), Ramon começou a se dedicar ao fisiculturismo em 2016 e virou profissional dois anos depois, ao vencer o Olympia Amador Brasil. Desde então, acumulou premiações milionárias, contratos publicitários e parcerias comerciais que transformaram sua trajetória em um verdadeiro caso de sucesso internacional.

A conquista do Mr. Olympia 2025 rendeu ao atleta US$ 100 mil (cerca de R$ 550 mil), elevando seu total de ganhos diretos em competições para mais de R$ 1,35 milhão.

💪 Principais premiações de Ramon Dino:

Olympia 2021 (5º lugar): R$ 10 mil

Olympia 2022 (2º lugar): R$ 100 mil

Olympia 2023 (2º lugar): R$ 100 mil

Arnold Classic 2022 (2º lugar): R$ 145 mil

Arnold Classic 2023 (1º lugar): R$ 300 mil

Arnold Classic 2024 (2º lugar): R$ 150 mil

Mr. Olympia 2025 (1º lugar): R$ 550 mil

Além dos prêmios em dinheiro, Ramon Dino é patrocinado pela Max Titanium Suplementos, que fornece estrutura completa de treino, viagens e um salário fixo que pode chegar a R$ 400 mil por mês, incluindo royalties sobre produtos licenciados.

Nas redes sociais, o atleta também transformou sua fama em negócio. Com quase 6 milhões de seguidores no Instagram e 600 mil no YouTube, ele lucra com anúncios, parcerias e publicidade digital.

O campeão ainda mantém sua própria linha de roupas, em parceria com a loja Mith, da qual recebe participação nas vendas.

Com apenas 30 anos, o acreano é hoje um dos maiores nomes do fisiculturismo mundial e um dos atletas mais bem pagos da história do esporte no Brasil.

Fonte: ContilNet, G1, entrevistas públicas e Info Money

✍️ Redigido por ContilNet