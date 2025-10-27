Do Acre para o mundo: modelo conquista Top 10 em concurso internacional de beleza na Espanha

A modelo e bióloga acreana Samara Vanziler conquistou destaque internacional ao alcançar o Top 10 no Miss Woman Beauty Contest, realizado em Tenerife, na Espanha, no dia 21 de setembro. O evento contou com a participação de representantes de 53 países e teve patrocínio italiano.

A trajetória de Samara no mundo da moda começou de forma inesperada em 2013, quando foi descoberta pelo produtor Osmir Neto enquanto aguardava um ônibus. Pouco tempo depois de ingressar na agência Órion Model’s, recebeu o convite para ser a nova capa da revista Chique 2 e se consolidou como top da agência.

Após trabalhos em agências de São Paulo e experiências internacionais, Samara conciliou a carreira de modelo com sua formação em biologia. Em 2023, retornou ao universo da moda e conquistou títulos regionais importantes, como Miss Terra Acre e Miss Eco Acre.

A consagração nacional veio no ano seguinte, quando foi eleita Miss Brasil no Miss Woman Beauty Contest. Representando o país na competição internacional, Samara destacou-se entre as melhores candidatas, colocando o Brasil no Top 10.

A carreira de Samara Vanziler reforça sua versatilidade, equilibrando o mundo da moda com a ciência, e inspira novas gerações de modelos e profissionais que desejam conquistar espaço no cenário nacional e internacional.