Do atraso à sincronização: Acre estreia programação em tempo real após 18 anos

Durante quase duas décadas, o Acre viveu uma experiência televisiva à parte. Enquanto o restante do país acompanhava, em tempo real, as emoções das novelas, dos realities e dos grandes eventos ao vivo e grande parte da gama de conteúdos da TV Globo, o público acreano assistia tudo com até duas horas de atraso. A diferença de fuso horário, que há 18 anos moldava a rotina dos telespectadores, finalmente chega ao fim.

A partir desta segunda-feira, 6 de outubro de 2025, a Rede Amazônica, afiliada da TV Globo no estado, inicia uma nova grade de programação em tempo real, transmitindo os programas nacionais simultaneamente com o restante do Brasil. A mudança marca o encerramento de um longo período de adaptações, ajustes e gravações que mantinham o Acre fora do “tempo do agora”.

O início das transmissões simultâneas simboliza um avanço técnico e cultural. Depois de anos assistindo tudo “com delay”, o Acre se reconecta ao país — e, simbolicamente, ao próprio tempo.

Durante muito tempo, o fuso horário foi motivo de isolamento e até de caricatura, mas agora se transforma em símbolo de modernização. A mudança permite que o telespectador acreano viva as emoções junto com milhões de brasileiros: torça, comente e participe do que acontece na tela, em tempo real.

Por muitos anos, essa defasagem foi motivo de brincadeiras e memes nas redes sociais. “O Acre está atrasado até no tempo” virou piada pronta, mas também representava uma realidade técnica complexa. Por causa da diferença de fuso, a emissora local precisava readequar a grade, o que fazia com que novelas, jornais e programas de entretenimento fossem exibidos horas depois.

Agora, essa distância deixa de existir. A grade nacional da TV Globo será exibida no mesmo horário em todo o país, permitindo que os acreanos assistam e comentem os acontecimentos ao vivo, sem precisar evitar spoilers ou esperar o relógio se alinhar.

Como fica a programação

Com a nova grade, a transmissão em tempo real começa logo após o Vale a Pena Ver de Novo, na faixa das 15h05 (horário do Acre), e segue até o fim da madrugada. Durante esse período, o público acompanhará, no mesmo horário do restante do país, novelas, realities e programas como o Jornal Nacional, Vale Tudo e Conversa com Bial.

De segunda a sexta-feira, toda a programação vespertina e noturna será transmitida ao vivo. Aos sábados, o sinal em tempo real começa com o Globo Esporte e continua após o Almanacre. Já aos domingos, a grade completa seguirá simultaneamente até o fim da noite.

A programação local também ganhou ajustes para se adaptar à nova estrutura. O Jornal do Acre 1ª Edição passa a durar 10 minutos a mais, mantendo início às 11h25, enquanto o Jornal do Acre 2ª Edição começa mais cedo, às 17h10, com 25 minutos de exibição. O Bom Dia Acre continua às 7h30, sem alterações.

Se antes o estado era lembrado pela distância e pelas piadas sobre o atraso, agora o Acre marca sua presença no presente — com a televisão finalmente ajustada ao compasso do Brasil.