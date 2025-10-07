Do Cerrado à Dendezeiro: jovem brasiliense se aventura na moda baiana

Dentro de uma das marcas de maior destaque na moda nacional, um jovem brasiliense está vivenciando uma aventura única. Em entrevista à coluna, Vinicius Lopes, de 27 anos, mais conhecido como Muravino, explicou como seu caminho se cruzou com a Dendezeiro.

Vem conhecer!

Vinícius “Muravino” é nascido no Distrito Federal

Conheça Muravino, jovem brasiliense que faz parte da equipe Dendezeiro

Criado em Sobradinho II, no Distrito Federal, Muravino chegou em Salvador em setembro de 2024. Antes de ter contato direto com a marca baiana, o jovem diz ter vivido poucas experiências relacionadas à moda, mas já detinha interesse pelo setor e habilidades em comunicação.

Leia também

A ideia de mudar para a capital da Bahia surgiu durante uma conversa com um amigo virtual, que é natural da cidade. Com facilidade em se comunicar pela internet, Muravino também já trabalhou como assessor de diversos influenciadores, entre eles o streamer Brino.

“Sou fácil de fazer amizade pela internet. Um amigo meu, que já era daqui, me convidou para participar de um evento. Eu vim, gostei para caramba, voltei no carnaval e fiquei por um mês. É um lugar muito legal, fui na praia a primeira vez aqui. Em pouco tempo já estava pensando em me mudar”, disse Muravino em entrevista à coluna.

Ele integra o time da Dendezeiro desde 2024

Inicialmente tendo entrado para o atendimento, Muravino agora atua como assistente de styling

Já em Salvador, Vinicius começou a buscar por oportunidades e a participar de workshops para modelos, onde intensificou o interesse por moda. Após dois meses estagiando em uma agência de marketing, viu, pelo Instagram, uma vaga em aberto na Dendezeiro. Muravino se inscreveu sem maiores pretensões e um mês depois foi chamado para a posição.

“O Hisan [co-fundador e co-diretor criativo da Dendezeiro] me mandou mensagem e eu fiquei em choque”, contou o jovem brasiliense. “Entrei como gerente de atendimento, cuidando de todos os clientes e com o tempo fui assumindo outras funções” continuou.

Quando se mudou para Salvador, o jovem não cogitava o emprego atual

A vontade de colaborar mais levou Vinicius a demonstrar seu interesse para o restante da equipe. Em pouco tempo, desenvolveu mais habilidades e conquistou os colegas, até chegar ao cargo de assistente de styling, ao lado da stylist Fernanda Monteiro e também de Hisan Silva.

Já integrado na equipe, Muravino ajudou a complementar os looks de 4 editoriais da marca. O projeto mais recente da Dendezeiro, em parceria com a Zerezes, também teve a participação do brasiliense.

Confira as imagens na galeria:

9 imagens Fechar modal. 1 de 9

Editorial DDZ.ESTL.SPORT

@guiluz_____/Dendezeiro/Divulgação 2 de 9

Editorial DDZ.ESTL.SPORT

Dendezeiro/Divulgação 3 de 9

Editorial DDZ.ESTL.SPORT

Dendezeiro/Divulgação 4 de 9

Editorial Bahia Livre

Dendezeiro/Divulgação 5 de 9

Editorial Bahia Livre

Dendezeiro/Divulgação 6 de 9

Editorial Dendezeiro x Zerezes

Dendezeiro/Divulgação 7 de 9

Editorial Dendezeiro x Zerezes

Dendezeiro/Divulgação 8 de 9

Editorial Dendezeiro x Pormenor

Dendezeiro/Divulgação 9 de 9

Editorial Dendezeiro x Pormenor

Dendezeiro/Divulgação

Leia agora um recorte da conversa com Muravino:

Coluna: Antes de entrar para a Dendezeiro, como era a sua relação com a moda?

Muravino: Eu não me ligava muito. Assim, sempre vi a moda como uma roupa, só… No sentido de você ter uma peça. Depois que eu entrei aqui, entendi que não é só isso, que uma roupa comunica, tem toda uma coisa por trás e por fora, incluindo a questão de produção. É muito legal ver o quão grandiosas são essas coisas, né? Geralmente a gente não vê os bastidores, como que funciona.

E como é trabalhar dentro da marca? Existe uma conexão entre a equipe?

Velho, dentro da empresa é um lugar muito legal de trabalhar. O ateliê funciona na casa dos meninos, né? É um espaço bem grande, então em uma parte funciona o escritório e o ateliê. Na outra parte é a casa deles. Acho isso legal, porque aproxima a gente deles, sabe? Conseguimos criar uma conexão muito profunda com eles e, consequentemente, com a identidade da marca. E eu acho isso muito legal, porque todo mundo tem um sentimento de família, por termos essa proximidade. A gente acaba entendendo a cultura e o que eles estão pensando.

A Dendezeiro é uma marca fora do eixo Rio e São Paulo. Como é para vocês da equipe colaborarem em uma marca que leva outro estado para o centro da moda?

Eu gosto muito dessa parada da Dendezeiro, que é uma marca baiana que conseguiu furar a bolha, né? Hoje, muita gente ainda manda mensagem pensando que ficamos em São Paulo ou no Rio, por exemplo, nesses polos principais. Obviamente, tem que ter toda uma logística para atender a demanda desses lugares, que é muito alta. Tanto que eu acho que um dos nossos maiores clientes vem desses eixos também. Mas gosto que mesmo alcançando essa visibilidade, eles ainda mantêm as raízes de serem daqui, de Salvador.

Agora, aos 27 anos e com esse currículo. Quais devem ser as próximas aventuras?

Eu estou fazendo um ano na Dendezeiro mês que vem. E nesse um ano eu aprendi muita coisa e comecei a me interessar cada vez mais por moda. Tanto que antes nem pensava em seguir nada da área, queria seguir algo na parte de publicidade, marketing, enfim. E trabalhando aqui, parece que tudo ornou pra estar onde eu ‘tô’, tá ligado? Porque acho que eu me encontrei, entendeu? Então, acho que quero seguir nesse caminho de trabalhar com styling. Acho que a Dendezeiro é uma oportunidade para eu aprender bastante coisa e poder crescer.

Se pudesse dizer algo para um jovem aventureiro como você, o que diria?

Eu não imaginava trabalhar aqui na Dendezeiro. Quando eu vim, eu só imaginava ir pra Salvador e ver o que ia dar. Então, eu acho que, tipo assim, muitas vezes a gente não abraça algumas oportunidades porque está tão centrado em algo específico. Tipo assim, eu quero ser stylist, por exemplo. E aí, surgiu uma vaga no atendimento da Dendezeiro. Eu não podia negar e não ver isso como uma oportunidade de crescer lá dentro e alcançar a posição de estar no styling, em alguma coisa. Então, se eu pudesse, assim, dar um conselho, eu acho que é sempre ter essa mente aberta, saber enxergar as oportunidades e como um aprendizado também. Fora que antes as coisas eram muito mais difíceis de você alcançar. De chegar a trabalhar em lugares grandiosos. Hoje, com a internet, tem muito mais facilidade de você alcançar qualquer pessoa.

Sobre a Dendezeiro

Fundada em 2019, com raízes baianas, a Dendezeiro é a assinatura dos estilistas Hisan Silva e Pedro Batalha. A marca atua em Salvador, na Bahia, mas possui alcance nacional, levando estética e cultura brasileira como parte da identidade da própria etiqueta. Já com desfiles de destaque em edições anteriores no São Paulo Fashion Week, a label retorna na edição N60 com a coleção Brasiliano 3: Lei da Vadiagem.