23/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Do glamour ao conforto: Sabrina Sato revela preferências para looks do dia a dia

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
do-glamour-ao-conforto:-sabrina-sato-revela-preferencias-para-looks-do-dia-a-dia

Sabrina Sato voltou a chamar atenção com um look daqueles durante os ensaios do carnaval da Unidos de Vila Isabel, nesta quarta-feira (22/10). Ela, no entanto, é adepta a um estilo mais simples para o dia a dia. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a apresentadora garantiu que gosta de se cuidar, mas que também ama os momentos sem tanta produção ao lado da família.

“Ninguém me reconheceria. Eu, Zoe e Nicolas adoramos ficar só de camiseta, é a lenda do pijama lá em casa”, disse Sabrina, que classifica o momento de escolher o look e se maquiar como uma terapia. De acordo com ela, a rotina de autocuidado já é uma tendência entre os mais novos, que adotaram o ato desde a infância.

Veja as fotos

Reprodução: Portal LeoDias
Sabrina Sato reage a rumores de gravidez e deixa no ar: “Quem sabe no Carnaval?”Reprodução: Portal LeoDias
Portal LeoDias
A apresentadora conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias.Portal LeoDias
Portal LeoDias
A apresentadora conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias.Portal LeoDias
Reprodução: Instagram @globoplay @sabrinasato
Sabrina Sato e Nicolas PrattesReprodução: Instagram @globoplay @sabrinasato
Reprodução: Instagram @sabrinasato
Sabrina SatoReprodução: Instagram @sabrinasato

Leia Também

“Eu sempre gostei de escolher o look e me maquiar, desde que eu era criança com a idade da minha filha. É uma terapia, mas também é bom também deixar a pele respirar. Minha filha já faz skincare com 6 anos, ela pega meus cremes e começa a passar no rosto”. Apesar das semelhanças, há também diferenças, já que Sabrina Sato revelou que Zoe é mais clean: “As unhas grandes ela já não usaria. Ela é mais minimalista, toda natural”, brincou a apresentadora.

A Rainha de Bateria da Vila Isabel ainda acrescentou que a filha não a acompanhou porque mora em São Paulo: “Amanha é dia de escola”, ressaltou. No entanto, a menina já apareceu em outros eventos da agremiação, como no Dia das Crianças e na tradicional feijoada. “Vamos sambar! Porque hoje é quarta-feira e a escola de samba da Vila Isabel está cheia no meio da semana”, finalizou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost