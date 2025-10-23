Do glamour ao conforto: Sabrina Sato revela preferências para looks do dia a dia

Sabrina Sato voltou a chamar atenção com um look daqueles durante os ensaios do carnaval da Unidos de Vila Isabel, nesta quarta-feira (22/10). Ela, no entanto, é adepta a um estilo mais simples para o dia a dia. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a apresentadora garantiu que gosta de se cuidar, mas que também ama os momentos sem tanta produção ao lado da família.

“Ninguém me reconheceria. Eu, Zoe e Nicolas adoramos ficar só de camiseta, é a lenda do pijama lá em casa”, disse Sabrina, que classifica o momento de escolher o look e se maquiar como uma terapia. De acordo com ela, a rotina de autocuidado já é uma tendência entre os mais novos, que adotaram o ato desde a infância.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Sabrina Sato reage a rumores de gravidez e deixa no ar: “Quem sabe no Carnaval?” Reprodução: Portal LeoDias A apresentadora conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias. Portal LeoDias A apresentadora conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias. Portal LeoDias Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução: Instagram @globoplay @sabrinasato Sabrina Sato Reprodução: Instagram @sabrinasato Voltar

Próximo

“Eu sempre gostei de escolher o look e me maquiar, desde que eu era criança com a idade da minha filha. É uma terapia, mas também é bom também deixar a pele respirar. Minha filha já faz skincare com 6 anos, ela pega meus cremes e começa a passar no rosto”. Apesar das semelhanças, há também diferenças, já que Sabrina Sato revelou que Zoe é mais clean: “As unhas grandes ela já não usaria. Ela é mais minimalista, toda natural”, brincou a apresentadora.

A Rainha de Bateria da Vila Isabel ainda acrescentou que a filha não a acompanhou porque mora em São Paulo: “Amanha é dia de escola”, ressaltou. No entanto, a menina já apareceu em outros eventos da agremiação, como no Dia das Crianças e na tradicional feijoada. “Vamos sambar! Porque hoje é quarta-feira e a escola de samba da Vila Isabel está cheia no meio da semana”, finalizou.