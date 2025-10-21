21/10/2025
Universo POP
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping
Após bariátrica, Thaís Carla quer voltar às passarelas
“Foi proposital”: Gaby Spanic confirma que agrediu Tàmires para deixar A Fazenda 17
Mateus Solano se manifesta após polêmica com celular de fã durante peça
Criança viraliza por pedir esmola para “tia doente” usando foto de Lady Gaga
Ana Castela abre o jogo e nega que pais sejam contra namoro com Zé Felipe
Linkin Park celebra retorno ao Brasil e exalta energia única dos fãs brasileiros
Filhos de Cid Moreira acusam madrasta de desviar R$ 100 milhões
Horóscopo do dia: previsões para seu signo nesta terça-feira

Do Kuwait ao Paraná: Médico brasileiro faz cirurgia à distância e entra para o Guinness

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
do-kuwait-ao-parana:-medico-brasileiro-faz-cirurgia-a-distancia-e-entra-para-o-guinness

Um médico brasileiro realizou uma cirurgia histórica a mais de 12 mil quilômetros de distância. Em setembro, Leandro Totti, que atua no Hospital Aldiaber, no Kuwait, operou de lá um paciente com hérnia inguinal, internado no Hospital da Cruz Vermelha, no Paraná, por meio de um procedimento remoto. A equipe percebeu que a distância entre os dois hospitais poderia representar um recorde mundial — e estava certa. O feito foi oficialmente reconhecido pelo “Guinness World Records”, o livro dos recordes.

“Qual era a primeira etapa? Provar que a cirurgia era segura e factível, dentro de um ambiente de pesquisa e ensino”, explicou Totti ao Fantástico, da TV Globo. “Um dos caras da telecomunicação disse: ‘Olha, pessoal, eu acho que essa telecirurgia que vocês vão fazer é a mais longa do planeta’. Nós conseguimos, durante toda a nossa cirurgia, manter esse delay abaixo de 0,194. Então foi muito seguro para o paciente”, contou.

Veja as fotos

Reprodução/Fantástico/TV Globo
Médico no Kuwait opera paciente no Paraná e entra para o GuinnessReprodução/Fantástico/TV Globo
Reprodução/Fantástico/TV Globo
Médico no Kuwait opera paciente no Paraná e entra para o GuinnessReprodução/Fantástico/TV Globo
Reprodução/Fantástico/TV Globo
Médico no Kuwait opera paciente no Paraná e entra para o GuinnessReprodução/Fantástico/TV Globo
Reprodução/Fantástico/TV Globo
Médico Leandro Totti no Kuwait opera paciente no Paraná e entra para o GuinnessReprodução/Fantástico/TV Globo
Reprodução/Fantástico/TV Globo
Médico no Kuwait opera paciente no Paraná e entra para o GuinnessReprodução/Fantástico/TV Globo

Leia Também

Pouco tempo depois, no início de outubro, o Brasil alcançou outro marco histórico na medicina. Uma telecirurgia robótica inédita conectou um médico em São Paulo a um paciente com câncer em Porto Alegre. O procedimento, realizado com sucesso entre hospitais separados por mais de mil quilômetros, representa um avanço tecnológico importante e promete ampliar o acesso a cirurgias minimamente invasivas pelo SUS.

O gaúcho Paulo Feijó de Almeida, de 73 anos, diagnosticado com câncer de próstata, aceitou ser operado por um robô. A cirurgia foi conduzida por Rafael Ferreira Coelho, urologista e especialista em cirurgia robótica, que estava no Hospital Nove de Julho, em São Paulo.

O equipamento utilizado é dividido em duas partes: uma fica junto ao paciente, com braços e pinças que realizam os movimentos da cirurgia; a outra é o console, operado pelo médico como um joystick de videogame.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost