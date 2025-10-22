do-luxo-ao-popular:-como-as-estrelas-transformam-produtos-em-desejo

As colaborações entre marcas e celebridades deixaram de ser raridade para se tornar um fenômeno que movimenta o mercado global. De cosméticos a bebidas, essas parcerias unem influência, estilo e uma dose de identificação emocional com o público: combinação que garante produtos esgotados em minutos e campanhas virais nas redes sociais.

Ariana Grande, por exemplo, firmou parceria com a Swarovski em uma coleção cápsula de 16 peças. Inspirada em sua relação com a música e a autoexpressão, a linha mistura cristais, pérolas e símbolos musicais em anéis, colares e brincos.

Já Ana Castela mergulhou no universo da beleza ao se unir à Ybera Paris. O resultado é o Hair Perfume Ana Castela, uma fragrância capilar em três versões que prometem perfumar e revitalizar os fios sem pesar, mantendo o brilho natural e protegendo contra odores externos.

O jogador Neymar Jr. também entrou na onda com a marca Tial, lançando as bebidas Pley by Ney. Com pegada tropical e sem adição de açúcares, a linha apresenta sabores como Tropisamba (laranja e acerola), Mangofunk (abacaxi com manga) e Greengroove (uva verde, limão e guaraná).

Selena Gomez, por sua vez, emprestou seu nome ao Oreo Selena Gomez, versão do biscoito com recheio de leite condensado e canela. O sabor remete à horchata, bebida tradicional latino-americana, e à paixão brasileira pelo leite condensado.

Entre os atletas, Lionel Messi assinou uma coleção com a Stanley, composta por copos, garrafas térmicas e cuias para mate. Em tom de azul, os itens celebram a trajetória do jogador e sua conexão com a cultura sul-americana.

No Brasil, Livia se uniu à Renner para uma coleção limitada que valoriza autenticidade e liberdade criativa. As peças reinterpretam clássicos da moda em tons neutros, volumes e transparências, traduzindo o vestir como forma de expressão pessoal.

Fechando a lista, Jão apresentou sua colaboração com a Adidas. O tênis SL 72 Space Cowboy combina elementos metálicos e texturas inspiradas no universo espacial, refletindo o estilo retrô-futurista do cantor.

O sucesso dessas collabs mostra que, mais do que produtos, celebridades estão vendendo experiências, desejos e estilos de vida. Tudo em edição limitada.