Do Maracanã aos estádios de Tóquio: seleção prioriza jogos no exterior antes da Copa?

A Seleção Brasileira embarcou, nesta semana, rumo à Ásia para os duelos contra Coreia do Sul, na última sexta-feira (10/10) e Japão, na próxima terça (14/11), em preparação para a Copa do Mundo 2026. A distância para a torcida brasileira, entretanto, chama atenção: do Rio de Janeiro, cidade do principal estádio do país, o Maracanã, a Tóquio, por exemplo, supera os 18 mil quilômetros.

E essa é uma realidade que perdura nos últimos anos. Não à toa, destinos internacionais como Londres, Miami, Pequim ou Arábia Saudita aparecem na lista de sedes das partidas brasileiras na frente de cidades nacionais, como Salvador, Fortaleza e até Rio e São Paulo, ainda mais conhecidos pela tradição no futebol.

A exceção fica por conta das competições com sede pré-definidas, como as Eliminatórias da América do Sul. No torneio classificatório, as seleções se enfrentam em jogos em casa e fora. Talvez por isso o Brasil tenha enfrentado a Colômbia no Mané Garrincha, a Bolívia na Neo Química Arena e o Chile no Maracanã nos últimos meses.

A vitória por 3 a 0 contra os chilenos, em setembro, foi a última em solo brasileiro antes da Copa do Mundo de 2026, mesmo nove meses antes da competição. Depois do “Tour Asiático”, é previsto que a Seleção volte a campo contra Senegal, na Inglaterra, e Tunísia, na França, já em novembro. No ano que vem, os amistosos devem ser contra equipes europeias, mais uma vez longe de casa.

Segundo a pesquisa O Maior Raio-X do Torcedor, feita em parceria por Quaest/CNN/Itatiaia, de 2024, 49% das pessoas assistem sempre ou frequentemente às partidas do Brasil. No ano anterior, o estudo apontava para 55%. Já o percentual de quem nunca ou raramente assiste aos jogos subiu em comparação entre os anos: saiu de 18% para 23%.

Como foi o ciclo da Copa de 2026?

O ciclo da Copa do Mundo é de quatro anos. Considerando desde o 1º jogo imediatamente após o fim do Mundial do Catar até esta sexta-feira (10/10), o Brasil fez 30 jogos. Já considerando a partida da próxima terça (14/11), contra o Japão, e os amistosos de novembro e do ano que vem, são mais sete, totalizando 37 partidas.

Do total, 14 foram Amistosos, partidas onde as confederações podem decidir o local, enquanto as demais foram válidas pelas Eliminatórias e Copa América 2024, disputada nos EUA. Quantas destas foram ou serão disputadas no Brasil? Nenhuma. Os jogos já com sedes oficializadas são:

25/03/2023 – Marrocos 2 x 1 Brasil, no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, Marrocos;

17/06/2023 – Brasil 4 x 1 Guiné, no Estádio RCDE, em Barcelona, Espanha;

20/06/2023 – Brasil 2 x 4 Senegal, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal;

23/03/2024 – Inglaterra 0 x 1 Brasil, em Wembley, Londres, na Inglaterra;

26/03/2024 – Espanha 3 x 3 Brasil, no Santiago Bernabéu, Madri, na Espanha;

08/06/2024 – México 2 x 3 Brasil, no Estádio Kyle Field, em College Station, nos Estados Unidos;

12/06/2024 – Estados Unidos 1 x 1 Brasil, no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos;

10/10/2025 – Coreia do Sul x Brasil, no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul, Coreia do Sul;

14/10/2025 – Japão x Brasil, no Estádio Nacional de Tóquio, em Tóquio, Japão.

Quando a Seleção Brasileira pôde escolher o local de suas partidas, Espanha e Estados Unidos apareceram duas vezes; já o próprio Brasil, em nenhuma. Após a vitória contra o Chile, em setembro, Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), deixou a possibilidade em aberto: “Esta pode ser a última partida no Brasil antes da Copa do Mundo […] “A gente deixa para parte da comissão técnica, que tem autonomia de decidir a melhor logística, os melhores adversários. Então está com eles isso aí”.

A possibilidade, no entanto, é remota, principalmente se tratando de um amistoso às vésperas da Copa do Mundo, já com os convocados para o torneio. Isso porque o espaço de tempo entre a final da Champions League, em 30 de maio, em Budapeste, na Hungria, e a abertura da Copa do Mundo, em 11 de junho, na Cidade do México, é curta.