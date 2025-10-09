Do sertão aos Arcos da Lapa: João Gomes grava DVD histórico no Rio

O pernambucano João Gomes escolheu um dos cenários mais simbólicos do país para eternizar uma nova fase da carreira. No dia 26 de outubro, a partir das 15h, o cantor grava seu novo DVD em plena Lapa, coração cultural do Rio de Janeiro. O evento será aberto ao público e promete transformar os Arcos em um grande palco popular de celebração à música brasileira.

Com direção musical assinada pelo próprio artista, o repertório reúne sucessos que marcaram sua trajetória, canções inéditas e regravações, em uma mistura que traduz o estilo e a essência do piseiro de João Gomes.

A gravação conta ainda com direção geral de Bruno Moura e Geraldo Estrela, direção de vídeo de Flaney Gonçalves e cenografia de Kaká Samorá, o mesmo time criativo que esteve à frente do primeiro grande projeto de João, há três anos, em Recife.

A produção, em parceria com a Riotur, prepara uma estrutura de grande porte, com palco, serviços e acessibilidade, além de um plano especial de segurança e mobilidade para receber o público no coração boêmio da cidade.

Mais do que uma gravação, o encontro promete celebrar a força da música nordestina em um dos cartões-postais mais vibrantes do Brasil.