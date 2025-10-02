do-ufc-ao-apocalipse:-cinema-e-streaming-servem-pancadaria-e-terror

Prepare-se para uma semana de tirar o fôlego, tanto nas salas de cinema quanto no conforto do seu sofá. As plataformas de streaming e as telonas estão recheadas de novidades que vão do terror brutal ao drama esportivo e documentários imperdíveis, prometendo maratonas cheias de suspense, lágrimas e até algumas risadas nervosas. Para os amantes da adrenalina e do suspense, os cinemas trazem a sequência apavorante “Os Estranhos: Capítulo 2”, além do drama nacional “Malês” e dos esportivos “Coração de Lutador” e “GOAT”, prometendo nocautes de emoção. Mas quem prefere a comodidade de casa não fica para trás: os catálogos estão bombando, e o portal LeoDias tem várias dicas.

“Coração de Lutador” (Cinema):

O filme é um mergulho profundo na vida do lendário lutador de MMA Mark Kerr, um dos nomes mais imponentes do UFC nas décadas de 1990 e 2000. A trama explora a dualidade do atleta que, apesar de colecionar vitórias e grande sucesso no octógono, lidava com batalhas íntimas devastadoras, como o vício em opioides. O longa acompanha a intensa trajetória física e emocional de Kerr (Dwayne Johnson), destacando seus altos e baixos na carreira e detalhando os desafios pessoais que ele e sua esposa, Dawn, enfrentaram durante o auge da fama.

“Malês” (Cinema):

Ambientado na efervescente Salvador de 1835, o filme conta a jornada de resistência e coragem de um jovem casal muçulmano que, logo após o casamento, é violentamente arrancado da África e trazido ao Brasil para ser vendido como escravizado. Separados pela crueldade do destino, eles lutam pela sobrevivência e sonham em se reencontrar, ao mesmo tempo em que se envolvem na Revolta dos Malês, a maior e mais emblemática insurreição de escravizados na história do Brasil.

“Os Estranhos: Capítulo 2” (Cinema):

Quando o trio de maníacos mascarados descobre que sua vítima, Maya, sobreviveu ao ataque, eles retornam implacavelmente para terminar o que começaram, transformando sua caçada em um pesadelo sem fim. Sem ter para onde correr e sem poder confiar em ninguém, Maya se vê sozinha em uma luta desesperada pela sobrevivência contra os Estranhos, famintos por violência.

“GOAT” (Cinema):

A produção acompanha a perigosa jornada de Cameron Cade (Tyriq Withers), um promissor quarterback que, após ter a carreira ameaçada por uma lesão, é acolhido por seu ídolo, o lendário Isaiah White (Marlon Wayans), para um treinamento intenso em um complexo isolado. No entanto, o carisma de Isaiah logo se torna tóxico e sombrio, levando Cade a uma situação extrema. O longa explora os perigos da idolatria e da busca pela excelência a qualquer custo.

“Zoe, Minha Amiga Morta” (Prime Video):

O filme acompanha a veterana do Exército dos EUA, Merit, que retorna do Afeganistão e se envolve em um relacionamento misterioso com sua falecida melhor amiga da guerra, Zoe. Enquanto Merit lida com esse intenso conflito pessoal, ela e Zoe acabam se isolando do mundo na casa do lago ancestral da família, onde se depara com seu avô, um veterano do Vietnã.

“Steve” (Netflix):

A trama se desenrola durante um dia crucial na vida de Steve (Cillian Murphy), o exausto diretor de um reformatório inglês nos anos 1990, que luta para impedir o fechamento iminente da instituição enquanto lida com o desgaste de sua própria saúde mental. Paralelamente, a história acompanha a difícil trajetória de Shy (Jay Lycurgo), um jovem com passado traumático que se encontra em constante conflito com seus impulsos autodestrutivos e violentos em um mundo que parece ter lhe virado as costas.

“O Ônibus Perdido” (Apple+):

A produção, dirigida por Paul Greengrass e estrelada por Matthew McConaughey e America Ferrera, é um suspense eletrizante inspirado na história real de um dos incêndios florestais mais mortais dos Estados Unidos. A trama acompanha um motorista de ônibus escolar e uma professora dedicada que, cercados pelo inferno em chamas, precisam travar uma corrida desesperada contra o tempo para garantir a segurança de 22 crianças, em uma jornada de extremo heroísmo e coragem.

“Extermínio: A Evolução” (HBO Max):

Na continuação do clássico, um grupo de sobreviventes do vírus da raiva se mantém isolado em uma ilha até que um deles decide se aventurar no sombrio coração do continente. Nessa missão, ele descobre segredos e horrores que revelam uma mutação aterrorizante do vírus, a qual se espalhou não apenas entre os infectados originais, mas também atingiu e transformou outros sobreviventes que lutam para resistir.