Do Vaticano ao Victoria’s Secret: o ano histórico de Karol G nos maiores eventos do planeta

Em ano histórico para a música urbana latina, os holofotes da indústria se mantém voltados para Karol G nessa reta final de 2025, sagrando a popstar colombiana como o nome mais importante do gênero na atualidade, com uma sequência de feitos inéditos, principalmente após o lançamento de “Tropicoqueta”, seu álbum lançado em junho.

Karol G ressurgiu em abril, após cinco meses totalmente sumida depois de encerrar a turnê mundial “Mañana Será Bonito”, uma das mais bem-sucedidas do ano passado.

Na época, a cantora anunciou o seu primeiro documentário, intitulado “Karol G: Mañana Fue Muy Bonito”, que acompanha os bastidores de sua turnê e também explora a trajetória da artista paisa desde a infância em Medellín até a ascensão ao estrelato internacional.

Com tamanha repercussão, Carolina foi convidada para o maior talk show da TV americana, o “The Tonight Show”, da NBC, apresentado por Jimmy Fallon.

Em agosto, Karol G foi capa da revista ELLE Espanha, edição que celebrou vozes que inspiram e um ensaio exclusivo com a Bichota, descrita como “mais forte, feliz, sincera e agradecida do que nunca”.

Em setembro, a cantora desembarcou no Brasil para uma apresentação emblemática no show do intervalo da NFL, realizado em São Paulo.

Para o evento, ela performou “Latina Foreva”, em que seu corpo de balé usou bandeiras de países da América Latina, “Si Antes te Hubiera Conocido”, “Un Gatito me Llamó” e “Papasito”.

Dias depois, se apresentou no Vaticano, no concerto gratuito “Grace for the World” na Praça de São Pedro. Karol foi a primeira artista latino-americana contemporânea a subir ao palco do Vaticano, apresentando-se ao lado de artistas como Andrea Bocelli e John Legend, com direção de Pharrell Williams.

O evento encerrou o Encontro Mundial sobre Fraternidade Humana e foi transmitido ao vivo globalmente. Em seguida veio o anúncio de que Karol G voltará ao Coachella, mas dessa vez no palco principal como headliner, se tornando a primeira latina a conquistar tal posição.

E nesta semana, a Bichota foi atração musical do tradicional desfile do Victoria’s Secret Fashion Show 2025, realizado nesta quarta-feira (15), em Nova York, nos Estados Unidos.