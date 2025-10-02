Do videogame à sala de aula: Yudi Tamashiro se torna professor universitário nos EUA

O portal LeoDias descobriu, em primeira mão, que Yudi Tamashiro, apresentador e influenciador digital, decidiu dar um novo passo na carreira e ampliar sua atuação para além do Brasil. O ex-contratado do SBT, que iniciou sua vida pública ainda criança, sorteando videogames na TV aberta, agora é professor do curso de Bacharelado em Teologia Bíblica em uma universidade nos Estados Unidos. Lá, ele vai ministrar aulas sobre evangelismo cristão, combinando ferramentas modernas com sua experiência pessoal e profissional para estudantes internacionais.

Tamashiro, famoso desde a infância, construiu uma trajetória que une arte, ministério cristão e educação. Nos últimos anos, ele se destacou como referência no cenário cristão brasileiro e líder espiritual para milhares de seguidores. Agora, com sua nova etapa acadêmica nos EUA, reforça seu compromisso em compartilhar conhecimento, inspirar jovens e ampliar a presença brasileira no cenário internacional: “É uma oportunidade incrível poder levar nosso conhecimento e vivência para outro país e contribuir com a formação de novos talentos. Acredito que compartilhar experiências e valores pode transformar vidas e ampliar horizontes”, disparou a figura pública em conversa com a nossa reportagem.

Além do conteúdo evangelístico, o ex-Bom Dia & Cia vai abordar temas como liderança cristã e empreendedorismo, oferecendo aos alunos uma visão ampla do universo espiritual e cultural brasileiro. A parceria ainda promete um intercâmbio cultural que aproxima jovens de diferentes países, estimulando o diálogo sobre fé, cultura e criatividade. Essa nova fase reforça o compromisso com a educação e sua missão de transformar vidas por meio do ensino, da música e da espiritualidade.

Embora não tenha uma formação formal em teologia, o marido de Mila Braga traz uma experiência prática valiosa e muita autenticidade para compartilhar seus conhecimentos. Em breve, serão divulgados mais detalhes sobre o início das aulas, o conteúdo e o formato das atividades. Com essa iniciativa, o comunicador e agora professor, não só compartilha saberes, mas também fortalece o protagonismo da cultura brasileira no exterior, mostrando que talento, fé e dedicação podem atravessar fronteiras e inspirar gerações ao redor do mundo.