Do videogame às telas: 10 adaptações de games que prometem agitar o cinema e o streaming

O universo dos videogames continua conquistando espaço além dos consoles. Após sucessos como Super Mario Bros., The Last of Us e a trilogia Sonic, os estúdios seguem apostando nas adaptações de games para o cinema e o streaming, unindo narrativas envolventes, efeitos grandiosos e uma legião de fãs que já garantem audiência antes mesmo das estreias.

Confira as 10 produções baseadas em jogos que já estão confirmadas e prometem movimentar as telonas e plataformas nos próximos meses e anos:

🎮 1. Super Mario Galaxy – O Filme

Depois do enorme sucesso de Super Mario Bros. O Filme, a Illumination confirmou a sequência, inspirada no game lançado para o Nintendo Wii em 2007.

Estreia: 3 de abril de 2026

Elenco confirmado: Jack Black, Anya Taylor-Joy e Chris Pratt

🗡️ 2. The Legend of Zelda

Uma das franquias mais aguardadas dos fãs da Nintendo, o filme live-action de The Legend of Zelda finalmente ganhou data. A produção promete contar a história da princesa Zelda e do herói Link em uma aventura épica.

Estreia: 7 de maio de 2027

⛏️ 3. Minecraft 2

Jack Black também estará na sequência de Um Filme Minecraft. Apesar de poucos detalhes sobre o enredo, a continuação já tem data confirmada.

Estreia: 23 de julho de 2027

🧭 4. Tomb Raider

A icônica aventureira Lara Croft voltará em uma nova versão, agora em formato de série da Amazon Prime Video.

Estreia prevista: 19 de janeiro de 2026

Protagonista: Sophie Turner (Game of Thrones)

Produção executiva: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

🌀 5. Life Is Strange

Baseada no sucesso indie de 2015, a adaptação está sendo desenvolvida pela Amazon, sob direção e roteiro de Charlie Covell (The End of the F**ing World*).

Status: Em pré-produção

🎲 6. Catan

O popular jogo de tabuleiro vai ganhar versões em filme e série na Netflix, incluindo animações e produções live-action.

Status: Em desenvolvimento

🥋 7. Street Fighter

Após o fracasso de 1994, a clássica franquia de luta retorna em uma nova adaptação cinematográfica.

Estreia: 16 de outubro de 2026

Elenco: Jason Momoa, Noah Centineo e 50 Cent

🩸 8. Mortal Kombat 2

A continuação da violenta saga retorna com Karl Urban (The Boys) no papel de Johnny Cage.

Estreia: 7 de maio de 2026

🤖 9. Five Nights at Freddy’s 2

A sequência do terror que dominou os cinemas em 2023 chega com novos personagens e sustos ainda mais intensos.

Estreia: 5 de dezembro de 2025

Elenco: McKenna Grace e Megan Fox

💙 10. Sonic 4

O carismático ouriço azul da Sega continua sua corrida de sucesso com o quarto filme da franquia.

Estreia: 19 de março de 2027

Expectativa: Introdução de novos personagens, como Metal Sonic, Amy Rose e Silver.

Das aventuras nostálgicas às tramas cheias de ação e emoção, o futuro promete ser empolgante para os fãs que cresceram entre controles e telas.

Fonte: Metrópoles / Deadline / Variety / IGN

✍️ Redigido por ContilNet