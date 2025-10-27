27/10/2025
Do videogame às telas: 10 adaptações de jogos para ficar de olho

Há tempos o mundo dos videogames não está mais limitado aos consoles: grandes franquias que conquistaram legiões de jogadores ao redor do mundo estão fazendo o maior sucesso em adaptações para o cinema e o streaming. E ainda mais produções estão previstas para os próximos meses.

Após o sucesso de Super Mario Bros., da trilogia Sonic e de The Last of Us, as adaptações de games seguem em alta e continuam rendendo bons resultados para estúdios e plataformas.

Além de explorar narrativas que transitam por gêneros como ação, drama, aventura e terror, essas produções trazem ainda uma base de fãs previamente estabelecida. Essa combinação tem sido determinante para o bom desempenho de diversos projetos recentes.

Confira a seguir alguns dos títulos dos games que já tem adaptações confirmadas para os próximos meses:

  • Mario Bros 2

Depois do sucesso da animação que levou o amado encanador italiano da Nintendo para os cinemas, a Illumination confirmou que muito em breve os irmão Mario ganharão uma nova aventura.

Previsto para 3 de abril de 2026, a sequência de Super Mario Bros. O Filme – Super Mario Galaxy O Filme – promete trazer de volta Jack Black, Anna Taylor-Joy e Chris Pratt para a adaptação do famoso jogo homônimo da franquia que foi sucesso de vendas para o Nintendo Wii em 2007.

  • Legend of Zelda

Outro sucesso da Nintendo que já tem data para chegar aos cinemas é o tão esperado filme inspirado na franquia The Legend of Zelda – um projeto que os fãs esperaram anos para que finalmente saísse do papel.

A adaptação live-action já teve o elenco de protagonistas – a princesa Zelda e o famoso herói Link – confirmada pela Nintendo. A chegada dos filmes nas telonas está prevista para 7 de maio de 2027

.Foto colorida de The Legend of Zelda - Metrópoles

  • Minecraft 2

Jack Black não vai aparecer em apenas uma, mas em duas sequências de grandes sucessos baseados em videogames. Depois de Super Mario, agora é a vez de Um Filme Minecraft ganhar continuação.

Detalhes sobre elenco e enredo ainda não foram revelados, mas Minecraft 2 já tem data marcada: 23 de julho de 2027.

Um Filme Minecraft

  • Tomb Raider

Pela terceira vez, a heroína dos games Lara Croft vai ganhar uma adaptação live-action, desta vez, para o streaming. A produção de uma série baseada na franquia Tomb Raider está prevista para começar em 19 de janeiro de 2026.

Segundo o Deadline, a produção da Amazon terá a atriz Sophie Turner, conhecida pelos papéis de destaque em Game of Thrones e X-Men, dando vida à protagonista. Phoebe Waller-Bridge, conhecida por protagonizar a série Fleabag, será a produtora executiva.

Foto colorida de Sophie Turner com blazer preto - metrópolesSophie Turner

  • Life Is Strange

Segundo a revista Variety, a Amazon também está planejando uma adaptação do jogo indie Life Is Strange, lançado em 2015, que logo virou fenômeno do gênero.

A adaptação vai ser comandada pelo diretor e roteirista Charlie Covell, responsável pela séries The End of the F*cking World e Kaos, ambas da Netflix.

  • Catan

Fora dos console e agora no mundo dos jogos de tabuleiro, fãs ficaram sem reação ao descobrir que Catan – jogo popular semelhante a War de muito sucessos nos Estado Unidos – será adaptado pela Netflix.

Segundo a Variety, o streaming estaria desenvolvendo projetos tanto em longa metragem quanto em formato de série, assim como em animação e em live-action.

  • Street Fighter

Depois do fiasco protagonizado por Jean-Claude Van Damme e Kylie Minogue em 1994, Street Fighter vai ganhar uma nova chances nas telonas.

A adaptação live-action do famoso jogo de luta está prevista para ser lançada em 16 de outubro de 2026, e conta como nomes inusitados no elenco: Jason Momoa (Um Filme Minecraft), Noah Centino (Para Todos os Garotos que já Amei) e o rapper 50-cent.

Paramount e Legendary divulgaram o elenco do novo filme de "Street Fighter"Paramount e Legendary divulgaram o elenco do novo filme de “Street Fighter”

  • Mortal Kombat

Outro grande fenômeno do mundo dos games, a franquia Mortal Kombat terá mais um capítulo nos cinemas, com a promessa de cenas de ação ainda mais violentas.

A sequência que recebe o ator Karl Urban (The Boys) no papel do protagonista Johny Cage está marcada para estrear no dia 7 de maio de 2026, depois de duas mudanças de data.

  • Five Nights At Freedy’s 2

A temida turma de animatrônicos de Five Nights At Freedy’s também terão mais uma oportunidade de assustar os milhares de fãs da franquia de jogos de terror para computador.

Prevista para chegar ainda neste ano nos cinemas, em 5 de dezembro, a sequência terá grande adições no elenco, como McKenna Grace e Megan Fox.

  • Sonic 4

Para fechar a lista, está o amado ouriço azul dos games. Depois de uma trilogia que conquistou os fãs, nostálgicos dos games e as bilheterias, um quarto filme da franquia já está sendo produzido.

A previsão é que o filme estreie em 19 de março de 2027. Desta vez, os fãs especulam e torcem pela introdução dos personagens Metal Sonic, Amy Rose e Silver.

Reprodução Trailer de Sonic 3

