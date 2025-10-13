Do YouTube para o “Fantástico”: Felca ganha quadro no Show da Vida em 2026

O influenciador Felca, um dos principais nomes das redes sociais no momento, foi anunciado nesta segunda-feira (13/10) como o mais novo integrante do “Fantástico”, o tradicional programa jornalístico da TV Globo. A novidade foi revelada por Maju Coutinho durante o evento “UpFrontGlobo2026”, que apresenta as apostas da emissora para o próximo ano. O influenciador fará parte do “Show Da Vida”, famoso quadro do programa. Sem dar spoiler, Felca declarou estar muito empolgado com a novidade, que estreará nas noites de domingo da Globo em 2026.

O influenciador irá comandar um novo quadro voltado a temas como autoestima, relacionamentos, bullying e os impactos emocionais do mundo digital, assuntos que refletem desafios vividos por milhões de famílias brasileiras.

Emocionado, Felca agradeceu o convite e compartilhou memórias de infância com o programa. “O Fantástico é muito marcântico, marcou a minha vida. Lembro de matérias que nunca esqueci, e até dos clipes do programa, que eram um evento na minha casa. Minha família toda se reunia pra assistir”, contou o criador de conteúdo, que soma milhões de seguidores nas redes.

Mesmo sem poder revelar muitos detalhes sobre o novo quadro, Felca garantiu que o projeto vai surpreender. “Eu ia dizer que estou ansioso, mas na verdade estou empolgado. É algo muito especial, impactante e poderoso. Estou muito feliz e honrado de fazer parte dessa história”, afirmou.

Encerrando a apresentação, Maju deu boas-vindas ao novo colega de programa: “Então seja muito bem-vindo ao Show da Vida.”