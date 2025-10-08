08/10/2025
Doce preguiçoso: aprenda receita com 2 ingredientes e sem fogão

Algumas receitas nascem para brilhar — e outras para serem repetidas mil vezes sem culpa. É o caso desses quadradinhos de doce de leite que dispensam o fogão, a batedeira e até o drama da cozinha. Em poucos minutos, com apenas dois ingredientes, você transforma o básico em algo digno de pedidos de bis.

A textura é macia e o sabor é aquele abraço do doce de infância, quem lembra das rapadurinhas de leite? O preparo é tão simples que até crianças podem participar sem risco. Um convite perfeito para juntar a família em volta da bancada no próximo domingo, Dia Das Crianças (12/10).

Quem compartilhou o passo a passo foi a criadora de conteúdo do canal Dika da Naka, que mostra como transformar leite em pó e doce de leite em uma sobremesa de respeito. O vídeo, aliás, já passou dos 2 milhões de visualizações — não é à toa.

Assista ao vídeo:

Ingredientes:

  • 400 g de leite em pó
  • 400 g de doce de leite cremoso

Modo de preparo:

É só misturar os dois ingredientes até formar uma massa homogênea. Depois, basta modelar do jeito que quiser e cortar em quadradinhos. Não vai ao fogo, não precisa de geladeira, e o resultado é um docinho que some da mesa rapidinho.

Print colorido doce com apenas dois ingredientesDeliciosa e simples de fazer, essa receita com doce de leite é ótima para surpreender na hora da sobremesa

Simples, doce e direto ao ponto. Como toda boa receita de vó — ou de internet.

 

 

