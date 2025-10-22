22/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Doces ou travessuras? Como cada signo lida com as festas de Halloween

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
doces-ou-travessuras?-como-cada-signo-lida-com-as-festas-de-halloween

O Halloween é uma data cheia de mistério, magia e transformação, ou seja, o tipo de energia que mexe com o astral de todo mundo. Enquanto alguns signos adoram o clima sombrio e se jogam nas fantasias, outros preferem passar a noite em casa, de luz acesa, bem longe de sustos.

Leia também

Veja como cada signo lida com as energias de Halloween

Áries
Os arianos encaram o Halloween como uma verdadeira aventura. Eles adoram se vestir, participar de festas e aproveitar a noite ao máximo. Além disso, a energia intensa da data combina com o espírito ousado do signo, que ama qualquer oportunidade de se destacar.

Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp

Touro
Touro prefere aproveitar o feriado de um jeito mais tranquilo. Nada de sustos ou histórias assustadoras, eles preferem uma maratona de filmes leves com boas guloseimas. Afinal, o que realmente importa para o taurino é o conforto.

Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles. 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost