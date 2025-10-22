doces-ou-travessuras?-como-cada-signo-lida-com-as-festas-de-halloween

O Halloween é uma data cheia de mistério, magia e transformação, ou seja, o tipo de energia que mexe com o astral de todo mundo. Enquanto alguns signos adoram o clima sombrio e se jogam nas fantasias, outros preferem passar a noite em casa, de luz acesa, bem longe de sustos.

Veja como cada signo lida com as energias de Halloween

Áries

Os arianos encaram o Halloween como uma verdadeira aventura. Eles adoram se vestir, participar de festas e aproveitar a noite ao máximo. Além disso, a energia intensa da data combina com o espírito ousado do signo, que ama qualquer oportunidade de se destacar.

Touro

Touro prefere aproveitar o feriado de um jeito mais tranquilo. Nada de sustos ou histórias assustadoras, eles preferem uma maratona de filmes leves com boas guloseimas. Afinal, o que realmente importa para o taurino é o conforto.

