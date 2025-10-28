Doces, travessuras e muita diversão no Halloween do Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping entra no clima do Halloween com uma programação de arrepiar. Nos dias 1º e 2 de novembro, o centro de compras se transforma em um cenário mágico e divertido, onde a fantasia e a solidariedade se encontram. As atividades acontecem em frente à Riachuelo, e para participar basta doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações beneficentes.

A diversão começa no sábado, 1º de novembro, com uma tarde repleta de aventuras. A tradicional Caça aos Doces convida as crianças a percorrer o shopping em busca de guloseimas escondidas, a aventura terá início em frente à Riachuelo, onde será o ponto de partida da brincadeira. De lá, os pequenos exploradores seguem para a 1ª parada, na Ascona, e depois para a 2ª parada, na Sapatinho de luxo, com mais surpresas açucaradas. O percurso se encerra novamente na Riachuelo, com mais guloseimas e muitas risadas para celebrar o fim da jornada. Para completar a magia, haverá pinturinhas de rosto e o tão esperado encontro com a bruxa, um momento encantador que promete muitas risadas e fotos cheias de criatividade.

No domingo, 2 de novembro, o clima de fantasia continua em alta. A Caça aos Doces retorna para mais uma rodada de doces e travessuras, seguida do Concurso de Fantasias, que vai destacar as produções mais criativas, divertidas e assustadoramente originais. E, claro, a presença especial da bruxa volta a encantar o público com sua simpatia e bom humor, encerrando o fim de semana com muita animação.

O evento é voltado para o público de todas as idades e promete reunir famílias inteiras em um momento de alegria, solidariedade e imaginação. Mais informações podem ser acompanhadas pelas redes sociais oficiais do Via Verde Shopping.

Sobre o Via Verde Shopping

