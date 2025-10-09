09/10/2025
Dois animais de estimação são resgatados de incêndio em apartamento

Um cachorro e um gato foram resgatados de um incêndio que atingiu um apartamento, na noite desta quinta-feira (9/10), no setor D Sul, em Taguatinga.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegarem ao local, as equipes se depararam com o apartamento em chamas.

Veja imagens do local:

Foram armadas linhas de mangueiras pressurizadas, que conseguiram apagar o incêndio. De acordo com o CBMDF, dois cômodos do apartamento foram destruídos.

A perícia do CBMDF e a Defesa Civil foram acionadas. Depois do combate ao incêndio, o apartamento ficou aos cuidados do proprietário.

