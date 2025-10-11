Dois homens são presos suspeitos de sequestrar três amigas na Bahia

Dois homens suspeitos de envolvimento no sequestro de três jovens em Anguera, no centro norte baiano, foram presos nesta quinta-feira (9/10). As vítimas desapareceram no último dia 6 de outubro após saírem para buscar roupas em Roçado, na zona rural do município.

Elas foram identificadas como Letícia Araújo Rodrigues, 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, 21 anos, e Rafaela Carvalho Silva, 15 anos.

Segundo a nota da Polícia Civil, os suspeitos foram encontrados em uma residência na área de montanha da cidade. No entorno do imóvel, os policiais encontraram duas fogueiras recentes, uma com cinzas e brasas ainda visíveis, e outra contendo roupas parcialmente queimadas, um frasco de desodorante e um vaso de perfume.

