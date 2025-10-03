03/10/2025
Dois jogadores do Palmeiras são convocados para seleção da Argentina

O técnico Lionel Scaloni anunciou nesta quinta-feira (2/10), a convocação da Argentina para os amistosos de outubro, nos Estados Unidos, e dois jogadores do Palmeiras aparecem na lista. O meia Aníbal Moreno foi chamado pela primeira vez, enquanto o atacante Flaco López ganhou mais uma oportunidade, sendo lembrado pelo treinador pela segunda vez seguida.

Com isso, o Verdão terá desfalques na partida contra o Juventude, marcada para o dia 11 de outubro, pelo Brasileirão.

Reprodução/Instagram @flacolopez_10
Flaco LópezReprodução/Instagram @flacolopez_10
Cesar Greco/Palmeiras
Vitor Roque e Flaco López celebram o segundo gol palmeirense na partida.Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
O jogador Flaco López, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do C Universitario D, durante partida válida pelas oitavas de final, ida, da Copa Libertadores, no Estádio MonumentalFoto: Cesar Greco/Palmeiras
Reprodução/x: @Argentina
Lionel MessiReprodução/x: @Argentina

A atual campeã do mundo inicia sua preparação para a Copa de 2026 com dois compromissos amistosos. No dia 10 de outubro, às 21h (horário de Brasília), os “hermanos” encaram a Venezuela no Hard Rock Stadium, em Miami, cidade onde atua e vive Lionel Messi, convocado mais uma vez.

Na sequência, a Argentina vai a Chicago para enfrentar Porto Rico, no Soldier Field, no dia 13 de outubro, às 20h (horário de Brasília).

