Dois jogadores do Palmeiras são convocados para seleção da Argentina

O técnico Lionel Scaloni anunciou nesta quinta-feira (2/10), a convocação da Argentina para os amistosos de outubro, nos Estados Unidos, e dois jogadores do Palmeiras aparecem na lista. O meia Aníbal Moreno foi chamado pela primeira vez, enquanto o atacante Flaco López ganhou mais uma oportunidade, sendo lembrado pelo treinador pela segunda vez seguida.
Com isso, o Verdão terá desfalques na partida contra o Juventude, marcada para o dia 11 de outubro, pelo Brasileirão.
A atual campeã do mundo inicia sua preparação para a Copa de 2026 com dois compromissos amistosos. No dia 10 de outubro, às 21h (horário de Brasília), os “hermanos” encaram a Venezuela no Hard Rock Stadium, em Miami, cidade onde atua e vive Lionel Messi, convocado mais uma vez.
Na sequência, a Argentina vai a Chicago para enfrentar Porto Rico, no Soldier Field, no dia 13 de outubro, às 20h (horário de Brasília).
