Dois suspeitos são presos por roubo de joias no Louvre

Uma operação de emergência foi realizada na noite deste sábado (25). As prisões ocorrem quase uma semana após o crime.

Dois homens foram presos na noite deste sábado (25) suspeitos de participarem do roubo de 8 joias no Museu do Louvre, em Paris, após uma semana do ocorrido (relembre mais abaixo).

O Ministério Público de Paris informou que um dos suspeitos foi detido no aeroporto Charles-de-Gaulle, perto de Paris, quando se preparava para embarcar em um voo para o exterior. Já o segundo foi preso pouco depois, na região parisiense, segundo o jornal Le Parisien.

Peritos trabalham no Louvre após o roubo a joias da coleção do museu/Foto: Thibault Camus/AP

A dupla está sob custódia, sendo investigada por “furto organizado” e “conspiração criminosa”. A operação foi realizada pela Brigada Antibanditismo de Paris (BRB) e pelo Escritório Central de Combate ao Tráfico de Bens Culturais (OCBC).

Segundo a BBC, a polícia especializada pode interrogá-los por até 96 horas.

Relembre o roubo

Em um roubo sem precedentes – e que chocou a França –, criminosos invadiram no último domingo (19) o museu do Louvre, em Paris, o mais visitado do mundo, e roubaram joias históricas da monarquia francesa.

Segundo a polícia, os ladrões roubaram nove peças da Galeria de Apolo, que abriga a coleção real de pedras preciosas e diamantes da coroa.

Uma das peças roubadas foi encontrada danificada na rua, segundo a ministra da Cultura, Rachida Dati. Segundo a imprensa francesa, trata-se da coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas (veja no vídeo abaixo como ela é).

Eles usaram uma plataforma para subir pela fachada do Louvre, arrombaram uma janela, quebraram vitrines e fugiram com as peças. A ação durou cerca de quatro minutos, segundo a ministra.

O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, classificou o episódio como um “grande roubo”. Ele afirmou ainda que os criminosos levaram joias de “valor inestimável” e que eram um “verdadeiro patrimônio”.

“Eles claramente fizeram um reconhecimento prévio. Parecem muito experientes”, disse Nuñez.

O Louvre abriga mais de 33 mil obras, entre antiguidades, escultura e pintura. O local do roubo fica a cerca de 250 metros de onde está o famoso quadro de Leonardo da Vinci.

A invasão ocorreu por volta das 9h30 (no horário local, 4h30 no horário de Brasília), cerca de 30 minutos após a abertura do museu para visitantes. A instituição ainda não comentou o crime, e o Ministério Público de Paris já determinou uma investigação sobre o caso.

O museu foi totalmente evacuado (veja no vídeo abaixo) e permaneceu fechado durante todo o domingo para perícia.

Infográfico: onde foi o roubo de joias no Museu do Louvre, em Paris — Foto: Arte/g1

Histórico

O site oficial do Museu do Louvre descreve a atual galeria de Apolo como uma obra do rei Luís XIV, o “Rei Sol”. Ele reconstruiu a sala após um incêndio no palácio, em uma homenagem ao deus grego Apolo, que simbolizava a luz.

Entre os destaques da coleção está o diamante Regent, de 140 quilates. Ele foi encontrado em 1698 na Índia e, na época, era o maior diamante conhecido no mundo. Este diamante não foi roubado.

A Galeria de Apolo, no Museu de Louvre, em Paris, em imagem de arquivo — Foto: Museu do Louvre/Divulgação

O Louvre abriga mais de 33 mil obras que abrangem antiguidades, escultura e pintura — da Mesopotâmia, Egito e mundo clássico aos mestres europeus. Suas atrações principais incluem a Mona Lisa, bem como a Vênus de Milo e a Vitória de Samotrácia.

O Louvre tem um longo histórico de furtos e tentativas de roubo. O mais famoso foi em 1911, quando a Mona Lisa desapareceu de sua moldura, roubada por Vincenzo Peruggia, um ex-funcionário que se escondeu dentro do museu e saiu com a pintura debaixo do casaco. A obra foi recuperada dois anos depois, em Florença — episódio que ajudou a transformar o retrato de Leonardo da Vinci na obra de arte mais conhecida do mundo.

Em 1983, duas peças de armadura da era renascentista foram roubadas do Louvre e só recuperadas quase quatro décadas depois. A coleção do museu também carrega o legado de saques da era napoleônica, que ainda hoje geram debates sobre restituição.

Crise

Em junho, o Louvre atrasou a abertura após uma paralisação de funcionários por superlotação e falta crônica de pessoal. Sindicatos dizem que o turismo em massa deixa poucos olhos para muitas salas e cria pontos de pressão onde zonas de obras, rotas de serviço e fluxo de visitantes se cruzam.

A segurança em torno das obras mais famosas permanece rígida — a Mona Lisa fica atrás de vidro à prova de balas em uma vitrine com controle climático —, mas o roubo deste domingo mostrou que a proteção não é uniforme entre os milhares de objetos do museu.

O furto é mais um constrangimento para uma instituição já sob escrutínio.

“Como podem subir de elevador até uma janela e levar joias no meio do dia?”, disse Magali Cunel, professora da região de Lyon. “É inacreditável que um museu tão famoso tenha falhas de segurança tão óbvias.”

O assalto caiu imediatamente no debate político. O líder de extrema direita Jordan Bardella usou o episódio para atacar o presidente Emmanuel Macron, fragilizado internamente e com um Parlamento dividido.

“O Louvre é um símbolo global da nossa cultura”, escreveu Bardella no X. “Esse roubo, que permitiu a ladrões levarem joias da Coroa francesa, é uma humilhação insuportável para o nosso país. Até onde vai a decadência do Estado?”

A crítica vem enquanto Macron promove o plano “Nova Renascença do Louvre” — cerca de € 700 milhões (mais de R$ 4 bilhões) para modernizar a infraestrutura, aliviar a superlotação e criar uma galeria dedicada à Mona Lisa até 2031. Para os funcionários, o alívio tem sido mais lento que a pressão.

Peritos trabalham no Louvre após o roubo a joias da coleção do museu — Foto: Thibault Camus/AP

