Dólar abre em queda com Lula candidato, Trump, Galípolo e EUA x China

O dólar operava em queda na manhã desta quinta-feira (23/10), com os investidores à espera da reunião entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e dos Estados Unidos, Donald Trump, no próximo fim de semana, na Malásia.

Ainda no cenário internacional, as atenções do mercado seguem voltadas aos desdobramentos da guerra comercial entre EUA e China, com a possibilidade de um encontro, em breve, entre Trump e o líder chinês Xi Jinping.

Declarações do presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, que está em viagem oficial à Indonésia, também são monitoradas, assim como a divulgação de balanços corporativos no país e nos EUA.

Dólar

Às 9h35, a moeda norte-americana recuava 0,13% e era negociada a R$ 5,39.

Na véspera, o dólar terminou o dia em leve alta de 0,13%, cotado a R$ 5,396.

Com o resultado, a moeda dos EUA acumula ganhos de 1,4% em outubro e perdas de 12,67% frente ao real em 2025.

Ibovespa

As negociações do Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores do Brasil (B3), começam às 10 horas.

No dia anterior, o indicador fechou o pregão em alta de 0,53%, aos 144,8 mil pontos.

Com o resultado, a Bolsa brasileira acumula queda de 0,93% no mês e valorização de 20,44% no ano.

Lula candidato em 2026

Os investidores repercutem nesta quinta-feira declarações do presidente Lula que confirmam a intenção do atual mandatário de se candidatar à reeleição no ano que vem, tentando seu quarto mandato presidencial.

O anúncio foi feito pelo próprio Lula, em declaração à imprensa no primeiro dia de agendas na Indonésia, ao lado do presidente Prabowo Subianto. O petista viajou com o objetivo de estreitar as relações comerciais com a Ásia.

“Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil”, assegurou o titular do Palácio do Planalto.

Lula também se disse “preparado” para disputar o pleito. “Este meu mandato só termina em 2026, no fim do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil seja uma relação por demais valorosa, e que a nossa relação traga mais empresários brasileiros para visitar a Indonésia”, ressaltou.

Até então, o presidente brasileiro havia sinalizado o desejo de concorrer à reeleição, desde que estivesse bem de saúde. Lula é, até o momento, o único nome da esquerda ventilado para disputar o Palácio do Planalto no ano que vem.

Lula e Trump

Com a confirmação do encontro entre Lula e Donald Trump, no próximo domingo (26/10), na Malásia, o mercado aguarda possíveis avanços nas negociações comerciais entre Brasil e EUA.

O encontro entre Trump e Lula já vinha sendo organizado pelas chancelarias dos dois países havia algumas semanas. Há cerca de 15 dias, os dois presidentes tiveram uma conversa amistosa por telefone, na qual reiteraram a disposição mútua de se encontrar pessoalmente.

Essa conversa foi seguida por uma reunião, em Washington, na semana passada, entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

O tema central da reunião entre Trump e Lula deve ser o tarifaço comercial imposto pelos EUA sobre os produtos brasileiros. Atualmente, as tarifas para grande parte dos setores da economia nacional estão em 50% – 10% anunciados inicialmente e mais 40% de tarifas adicionais. O Brasil espera a reversão ou diminuição dessas taxas.

Galípolo se incomoda com inflação

Outro fato repercutido pelo mercado no pregão desta quinta são as declarações do presidente do BC, Gabriel Galípolo, que cumpre agendas oficiais na Indonésia. Segundo o chefe da autoridade monetária, o BC está “bastante incomodado” com a inflação e as expectativas desancoradas – ou seja, fora da meta – no Brasil.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, está em 5,17% no acumulado de 12 meses até setembro, acima da meta de 3% fixada pelo BC.

Galípolo reforçou que a política monetária deve se manter em um patamar restritivo, ou seja, com juros altos, por um período prolongado. Hoje, a taxa básica de juros brasileira, a Selic, está em 15% ao ano.

“A inflação e expectativas seguem fora do que é a meta.Iisso é um ponto de bastante incômodo para o BC, mas estamos falando de uma inflação que está em um processo de redução e retorno para a meta, em função de um BC que vem se mostrando sempre bastante diligente e tempestivo no combate a qualquer tipo de processo inflacionário”, disse Galípolo durante apresentação no Fórum Econômico Indonésia-Brasil, em Jacarta.

EUA x China

Por fim, o mercado financeiro segue acompanhando o passo a passo da disputa comercial entre as duas maiores potências econômicas do mundo, EUA e China.

Na véspera, os mercados reagiram negativamente a relatos de uma possível nova escalada nas tensões comerciais entre os dois países, após notícias de que a Casa Branca planeja impor restrições a exportações de produtos baseados em software para o país asiático.

A expectativa, no entanto, ainda é a de que o presidente dos EUA, Donald Trump, se reúna com Xi Jiping, na Coreia do Sul, daqui a duas semanas. Nos últimos dias, porém, o republicano ora afirma que o encontro ocorrerá, ora diz o contrário. Esse vaivém tem espalhado incerteza entre os investidores.