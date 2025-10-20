Dólar fecha abaixo de R$ 5,40 pela primeira vez em 11 dias







O mercado financeiro brasileiro começou a semana com forte desempenho nesta segunda-feira (20), em um movimento duplo de valorização do Ibovespa e nova queda do dólar. O principal índice da bolsa encostou em 145 mil pontos e atingiu o maior nível desde o início do mês. A moeda estadunidense fechou abaixo de R$ 5,40 pela primeira vez em 11 dias.

O dólar comercial fechou esta segunda vendido a R$ 5,371, com recuo de R$ 0,034 (0,63%). A cotação caiu pela quarta vez seguida. Na mínima do dia, por volta das 11h15, chegou a R$ 5,36.

A moeda está no menor valor desde 9 de outubro, antes de o presidente Donald Trump ameaçar elevar tarifas para a China, em meio a pressões para que o país asiático abra o mercado de minerais raros. A divisa acumula queda de 13,09% em 2025.

O dia também foi positivo no mercado de ações. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 144.509 pontos, com alta de 0,77%. O indicador está no nível mais alto desde o dia 1º, puxado por ações de mineradoras e de bancos.

O avanço foi impulsionado por fatores domésticos e externos. Internamente, o otimismo dos investidores foi sustentado por notícias positivas envolvendo grandes companhias e pela revisão para baixo das projeções de inflação no Boletim Focus do Banco Central. No exterior, indicadores ligeiramente melhores da economia chinesa ajudaram a fortalecer o apetite por risco.

No caso do dólar, a moeda manteve a trajetória de baixa, influenciada pelo diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. Com a Selic mantida em 15% ao ano, o país continua atrativo para investidores estrangeiros, especialmente diante da expectativa de cortes de juros no mercado americano.

*Com informações da Reuters