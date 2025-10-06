06/10/2025
Dólar mantém-se estável com projeção de queda do IPCA e do câmbio

Escrito por Metrópoles
dolar-mantem-se-estavel-com-projecao-de-queda-do-ipca-e-do-cambio

As negociações do dólar à vista abriram oscilando entre ligeiras alta e baixa na manhã desta segunda-feira (6/10). Às 9h40, ele registrava recuo de 0,02% sobre o real, cotado a R$ 5,33. Na prática, por ser pequena, as variações indicam estabilidade da moeda americana.

A tendência, porém, é de queda no câmbio. Nesta segunda-feira, o Boletim Focus, a pesquisa realizada semanalmente pelo Banco Central (BC) com economistas do mercado, mostrou uma nova projeção de baixa para o dólar para 2025. A estimativa passou de R$ 5,48 para R$ 5,45. No acumulado do ano, a moeda americana registra recuo de 13,65% em relação ao real.

A agenda econômica desta segunda-feira é considerada fraca pelo mercado. Além da veiculação do Focus, que também trouxe uma previsão de queda da inflação em 2025 (a estimativa passou de 4,81% para 4,80%), serão conhecidos os números da balança comercial de setembro.

No cenário interno, o dado mais importante da semana será exposto na quinta-feira (9/10). Na ocasião, o IBGE divulgará o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro, com o número da inflação oficial do Brasil no mês passado.

“Shutdown”

Os dados sobre a economia dos Estados Unidos, cruciais para temperar o humor do mercado, não estão sendo divulgados com a paralisação do governo americano. O país está em “shutdown” desde a quarta-feira (1º/10) por falta de acordo no Congresso sobre o orçamento do ano fiscal que começou em outubro.

Ainda assim, diversos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) devem discursar ao longo da semana. Entre os pronunciamentos previstos, o mais aguardado é o do presidente do BC dos EUA, Jerome Powell, na quinta-feira (9/10). Nessas manifestações, os agentes econômicos tentam obter pistas sobre o comportamento da taxa de juros do país. O Fed também divulga na quarta-feira (8/10) a ata da última reunião de política monetária do órgão, que ocorreu em 17 de setembro.

