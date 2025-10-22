“Dominamos com paciência”, diz Filipe Luís após vitória contra Racing

22/10/2025
Na noite desta quarta-feira (22/10), o Flamengo recebeu o Racing no Maracanã pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores e conquistou uma vitória suada por 1 x 0. O gol da vitória foi marcado por Jorge Carrascal na reta final da partida, após assistência de Bruno Henrique. Em coletiva realizada após o jogo no Maracanã, o treinador do Flamengo, Filipe Luís, comentou sobre o desempenho da equipe.

Apesar do placar mínimo, o técnico avaliou a partida de forma positiva, afirmando que não considerou o jogo ruim.

“Dominamos com paciência, construímos nossos ataques e conseguimos neutralizar os pontos fortes do adversário.O esforço dos jogadores foi enorme, ainda mais considerando o curto intervalo desde o duelo contra o Palmeiras. A vitória, sem dúvida, é muito válida”, avaliou.

Além disso, Filipe Luís falou sobre a estratégia do time diante da vantagem conquistada.

“A vantagem é simbólica. Para nós, não contamos com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer, como fizemos contra Internacional, Estudiantes e agora contra o Racing”, comentou.

Sobre a atuação individual dos jogadores, Filipe Luís destacou Carrascal, autor do gol da vitória.

“O Carrascal rendeu em todas as posições que jogou e respondeu em campo. O Lino também entrou bem, ajudando a explorar o lado mais cansado do adversário. Sabemos da qualidade do Carrascal e estamos felizes em vê-lo jogando neste grande momento”, afirmou.

O próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro será contra o Fortaleza, no sábado (25/10), às 19h30, na Arena Castelão, em Fortaleza . Já a próxima disputa contra o Racing, pela partida de volta da semifinal está marcada para a próxima quarta (29/10), às 21h30, no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina.

