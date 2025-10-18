Domínio brasileiro! Corinthians é campeão da Libertadores Feminina pela 6ª vez

O Corinthians conquistou a Copa Libertadores Feminina pela sexta vez, neste sábado (18/10). O hexacampeonato das Brabas veio com a vitória contra o Deportivo Cali-COL por 5 a 3, nos pênaltis, após o empate sem gols no tempo normal. O terceiro título consecutivo corintiano aumentou ainda mais o domínio brasileiro na competição.

Na primeira etapa, o domínio foi do time paulista, que chegou a balançar as redes já nos acréscimos, mas o gol foi anulado após revisão no VAR, que apontou o impedimento de Vic Albuquerque. Antes, a goleira da equipe colombiana, Agudelo, freou as investidas de Érika e Duda Sampaio.

Na volta do intervalo foi a vez de Jaqueline arriscar de fora da área, mas parar na arqueira adversária. O Cali voltou melhor e também criou oportunidades de abrir o placar, mas sem sucesso. Já nos últimos minutos, Jaqueline tirou a bola de cima da linha e salvou o Corinthians do que seria um gol olímpico.

Placar zerado até o apito final e a decisão ficou para os pênaltis. Do lado brasileiro, 100% de aproveitamento com Gabi Zanotti, Vic Albuquerque, Thaís Ferreira, Mariza e Jhonson, que converteram as cinco cobranças. A colombiana Kelly Ibargüen acertou a trave, fechando o placar em 5 a 3.

Domínio brasileiro

O título corintiano foi o 14º troféu para equipes brasileiras em 17 edições. O Timão é o maior campeão, tendo erguido a taça em 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. O Santos (2009 e 2010), São José-SP (2011, 2013 e 2014), Ferroviária-SP (2015 e 2020) e Palmeiras (2022) são os demais campeões do Brasil.

Entre os estrangeiros, Atlético Hulia-COL (2018), o Sportivo Limpeño-PAR (2016) e o Colo-Colo-CHI (2012) venceram o maior troféu sul-americano feminino.