19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Dona de imóvel relata depressão e perda da renda após obra do metrô

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
dona-de-imovel-relata-depressao-e-perda-da-renda-apos-obra-do-metro

A nutricionista Cristiane Sanches São Marcos, de 56 anos, achou estranho quando sua inquilina decidiu deixar a casa na Rua Plácido de Castro, na Vila Invernada, na zona leste de São Paulo. Era 2022 e a então moradora disse que as obras de expansão da Linha 2-Verde do metrô tinham causado uma interferência indesejada.

Cerca de 20 dias depois da saída da inquilina, Cristiane foi até o local e tomou um susto ao ver que a casa era uma das oito interditadas na mesma rua por causa da obra do metrô. Foi o início de uma luta que parece estar longe do fim, com a produção de um dossiê de 800 páginas, contratação de advogado por conta própria, até o acionamento do Ministério Público de São Paulo (MPSP).

14 imagensImóvel danificado na região das obras de expansão da Linha 2-Verde do metrôImóvel danificado na região das obras de expansão da Linha 2-Verde do metrôObras de expansão da Linha 2-Verde do metrôObras de expansão da Linha 2-Verde do metrôObras de expansão da Linha 2-Verde do metrôFechar modal.1 de 14

Obras de expansão da Linha 2-Verde do metrô

William Cardoso/Metrópoles2 de 14

Imóvel danificado na região das obras de expansão da Linha 2-Verde do metrô

William Cardoso/Metrópoles3 de 14

Imóvel danificado na região das obras de expansão da Linha 2-Verde do metrô

William Cardoso/Metrópoles4 de 14

Obras de expansão da Linha 2-Verde do metrô

William Cardoso/Metrópoles5 de 14

Obras de expansão da Linha 2-Verde do metrô

William Cardoso/Metrópoles6 de 14

Obras de expansão da Linha 2-Verde do metrô

William Cardoso/Metrópoles7 de 14

Imóvel danificado na região das obras de expansão da Linha 2-Verde do metrô

William Cardoso/Metrópoles8 de 14

Imóvel danificado na região das obras de expansão da Linha 2-Verde do metrô

William Cardoso/Metrópoles9 de 14

Imóvel danificado na região das obras de expansão da Linha 2-Verde do metrô

William Cardoso/Metrópoles10 de 14

Obras de expansão da Linha 2-Verde do metrô

William Cardoso/Metrópoles11 de 14

Obras de expansão da Linha 2-Verde do metrô

William Cardoso/Metrópoles12 de 14

Obras de expansão da Linha 2-Verde do metrô

William Cardoso/Metrópoles13 de 14

Estação Orfanato, nas obras de expansão da Linha 2-Verde do metrô

William Cardoso/Metrópoles14 de 14

Obras de expansão da Linha 2-Verde do metrô

William Cardoso/Metrópoles

Cristiane relaciona uma série de transtornos causados pelas obras do metrô: diz que perdeu a fonte de renda decorrente do aluguel, que paga o IPTU mesmo com a casa interditada, que as tentativas de solucionar o problema por via judicial não surtiram efeito até o momento e que não há possibilidade de reforma do imóvel, por causa dos danos no solo.

Depressão

Mais do que isso, a nutricionista explica que foram provocados danos para além das estruturas da casa. “Desenvolvi um transtorno ansioso-depressivo por conta disso.  É tamanha a covardia, a forma que eles agem”, diz. “Eles agem de uma forma opressiva em relação aos moradores”, afirma.

Em meio às tratativas, Cristiane diz que uma das propostas feitas pelos responsáveis pela obra seria o pagamento do metro quadrado construído, sendo que os proprietários ficariam com o terreno. O problema, diz a nutricionista, é que o solo ficou instável e não se sabe quando será possível construir algo novamente no local. “Se eu não posso construir, o que eu vou fazer com o terreno? ‘Ah, quando puder construir, a gente avisa’. Gente, não é assim. Eles têm que comprar e indenizar, para cada um viver a sua vida. E eles falaram que não”, diz.

A nutricionista diz que, em nenhum momento, é contra a obra do metrô em si. “Não é isso. Mas nós queremos ser respeitados. Ninguém pode chegar e destruir as casas das pessoas e ficar por isso mesmo”, afirma.

Cristiane lamenta que a ação individual em relação aos responsáveis pela obra ainda não tenha surtido efeito. “Será que o juiz não está vendo isso?  Não tem justiça para me defender?  Infelizmente, não tem.  Não tem. Não vamos nem entrar no mérito de o porquê isso acontece, mas não tem”, afirma.

O que diz o Metrô

O Metrô afirma que oferece suporte aos moradores da região, como aluguel de moradias, hotéis, garagens, hospedagem de pets e coworking.

“As casas próximas às obras são monitoradas constantemente com vistorias técnicas e instrumentos especializados. Sobre os imóveis das ruas citadas, não há risco de desabamento e os reparos já começaram a ser feitos”, diz.

A companhia também esclareceu que está prestando todos os esclarecimentos ao MPSP e diz que a obra da Linha 2-Verde emprega 6 mil pessoas e beneficiará 400 mil usuários por dia.

“Nenhum imóvel impactado ficou ou ficará sem atendimento. Quando há danos, são feitos reparos ou pagos valores de indenização”, diz.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost