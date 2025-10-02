“Dona de Mim”: emboscada, arma em punho e perseguição policial agitam a novela das sete

A reta final da perseguição de Ronaldo (Bernardo Schlegel) promete eletrizar os próximos capítulos de “Dona de Mim”. Disposta a dar um basta no tormento que sofre, Kami (Giovanna Lancellotti) aceita se unir a Ryan (L7nnon) para armar uma cilada contra o criminoso que a marcou profundamente. O plano, no entanto, sairá do controle e terá reviravolta com direito a arma em punho, chegada da polícia e um embate físico decisivo.

Tudo começa quando Kami decide usar o próprio medo como isca. Sabendo que é constantemente seguida pelo abusador, ela deixa um bilhete em um banco de praça, convidando Ronaldo para um encontro em uma antiga fábrica de doces abandonada — local indicado por Ryan. “Presta atenção, você vai até o predinho abandonado… é só forçar o portão que dá pra entrar de boa”, dirá o personagem do rapper.

A jovem, tomada pelo desespero, extravasa toda a dor em cena emocionante. “Eu não vou conseguir tocar minha vida sabendo que esse desgraçado está vivo”, desabafará, arrancando lágrimas do público. Ao mesmo tempo, Ryan se prepara para acompanhar a amiga, pegando às escondidas uma arma guardada por Vespa (Victor Andrade). Convicto de que fará justiça, ele promete: “Amanhã tu roda, otário”.

Na hora marcada, Kami entra sozinha na fábrica, observada de longe por Ryan. Ronaldo logo surge e a aborda com seu tom ameaçador. “Sabia que minha ruivinha não ia resistir… ficou com saudade?”, provocará o vilão, aumentando ainda mais a tensão. É nesse momento que Ryan aparece armado e dispara a frase que promete marcar o episódio: “Quero que tu olhe no meu olho antes de morrer”.

Mas o disparo não acontece. Antes que Ryan puxe o gatilho, Marlon (Humberto Morais) invade o local, alertado por Dedé (Lorenzo Reis) e pelo rastreador do celular da noiva. O policial parte para cima do abusador, trava uma luta corporal e consegue imobilizá-lo, chamando reforços para prendê-lo de uma vez por todas.

Já Ryan, ciente de que poderia voltar para a prisão, foge do local. Kami implora ao noivo que omita a presença do ex-amigo em seu depoimento, o que deve abrir caminho para novos dilemas morais na trama.

Com uma sequência cheia de adrenalina, “Dona de Mim” entrega ao público um dos momentos mais esperados: o confronto direto entre vítima e abusador, equilibrando emoção, suspense e ação policial.