25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Donald Trump sinaliza intenção de reduzir tarifas do Brasil antes de encontro com Lula

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
donald-trump-sinaliza-intencao-de-reduzir-tarifas-do-brasil-antes-de-encontro-com-lula

Durante declaração à imprensa, em voo para a Malásia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou a possibilidade de rever as tarifas elevadas aplicadas ao Brasil. A afirmação ocorre um dia antes de seu primeiro encontro oficial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcado para domingo (26/10).

O líder americano afirmou que consideraria reduzir o chamado “tarifaço”, uma sobretaxa de 50% em vigor desde agosto, mas ressaltou que tal medida dependerá de “circunstâncias adequadas”.

A fala alimenta expectativas em torno da reunião bilateral, que busca destravar a relação comercial entre os dois países, abalada pela política tarifária norte-americana.

Veja as fotos

Reprodução / Globo e Fox News
Lula e Donald TrumpReprodução / Globo e Fox News
Reprodução: YouTube/Canal Gov
Lula falou sobre as recentes negociações com Trump durante telefonema e brincou com fala do presidente americanoReprodução: YouTube/Canal Gov
Reprodução: CNN Brasil
Donald TrumpReprodução: CNN Brasil
Reprodução: YouTube/Nações Unidas
Donald Trump na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira (23/9)Reprodução: YouTube/Nações Unidas
Reprodução: YouTube/@ONU
Trump fala de Lula na ONUReprodução: YouTube/@ONU
Reprodução: YouTube/The White House
Donald Trump em entrevista à imprensa na Casa Branca nesta sexta-feira (5/9)Reprodução: YouTube/The White House

Leia Também

A pauta do encontro foi definida como “livre”, sem restrições temáticas prévias. Do lado brasileiro, a prioridade será negociar a revogação integral das tarifas e de sanções impostas a autoridades do Brasil durante o governo Trump.

Em coletiva na Malásia, Lula demonstrou otimismo, afirmando esperar que o diálogo permita “colocar os problemas na mesa e buscar soluções conjuntas”.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, já havia manifestado publicamente o interesse de Washington em se tornar o principal parceiro comercial do Brasil, em clara referência à influência chinesa na região. A aproximação entre os dois presidentes vem sendo construída gradualmente, após um breve encontro em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU.

Uma conversa telefônica também ocorreu entre os líderes no início de novembro. Além do comércio, assessores de Lula não descartam que o presidente aborde questões políticas, como a oposição do Brasil a eventuais intervenções dos EUA em assuntos de países sul-americanos, a exemplo da Venezuela e da Colômbia.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost