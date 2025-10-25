Donald Trump sinaliza intenção de reduzir tarifas do Brasil antes de encontro com Lula

Durante declaração à imprensa, em voo para a Malásia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou a possibilidade de rever as tarifas elevadas aplicadas ao Brasil. A afirmação ocorre um dia antes de seu primeiro encontro oficial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcado para domingo (26/10).

O líder americano afirmou que consideraria reduzir o chamado “tarifaço”, uma sobretaxa de 50% em vigor desde agosto, mas ressaltou que tal medida dependerá de “circunstâncias adequadas”.

A fala alimenta expectativas em torno da reunião bilateral, que busca destravar a relação comercial entre os dois países, abalada pela política tarifária norte-americana.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Lula e Donald Trump Reprodução / Globo e Fox News Lula falou sobre as recentes negociações com Trump durante telefonema e brincou com fala do presidente americano Reprodução: YouTube/Canal Gov Donald Trump Reprodução: CNN Brasil Donald Trump na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira (23/9) Reprodução: YouTube/Nações Unidas Trump fala de Lula na ONU Reprodução: YouTube/@ONU Donald Trump em entrevista à imprensa na Casa Branca nesta sexta-feira (5/9) Reprodução: YouTube/The White House Voltar

Próximo

A pauta do encontro foi definida como “livre”, sem restrições temáticas prévias. Do lado brasileiro, a prioridade será negociar a revogação integral das tarifas e de sanções impostas a autoridades do Brasil durante o governo Trump.

Em coletiva na Malásia, Lula demonstrou otimismo, afirmando esperar que o diálogo permita “colocar os problemas na mesa e buscar soluções conjuntas”.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, já havia manifestado publicamente o interesse de Washington em se tornar o principal parceiro comercial do Brasil, em clara referência à influência chinesa na região. A aproximação entre os dois presidentes vem sendo construída gradualmente, após um breve encontro em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU.

Uma conversa telefônica também ocorreu entre os líderes no início de novembro. Além do comércio, assessores de Lula não descartam que o presidente aborde questões políticas, como a oposição do Brasil a eventuais intervenções dos EUA em assuntos de países sul-americanos, a exemplo da Venezuela e da Colômbia.