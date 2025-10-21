doncic-deve-assumir-protagonismo-em-estreia-dos-lakers-sem-lebron

A temporada 2025-26 da NBA começa com grandes expectativas e desafios para o Los Angeles Lakers. O time estreia contra o Golden State Warriors nessa terça-feira (21/10), às 23h. A ausência de LeBron James muda completamente o cenário. Pela primeira vez em sua carreira, o astro ficará fora da abertura da temporada devido a uma lesão no nervo ciático.

Aos 40 anos, LeBron foi diagnosticado com ciática no lado direito, condição que causa dor, queimação e formigamento da região lombar até as pernas. A previsão inicial é de três a quatro semanas de recuperação.

Sem LeBron, o protagonismo recai sobre Luka Doncic. O esloveno chegou aos Lakers após uma troca histórica com o Dallas Mavericks e já demonstrou capacidade. Nos jogos em que atuou sem LeBron na temporada passada, Doncic registrou médias de 30,4 pontos, 10,2 rebotes e 8,8 assistências. Com LeBron em quadra, esses números caíram para 27,7 pontos, 7,6 rebotes e 7,3 assistências.

Agora, o desafio dos Warriors será conter o novo líder dos Lakers, com Jimmy Butler e Jonathan Kuminga encarregados da marcação. O jogador assinou uma extensão contratual de US$ 165 milhões por três anos.

O técnico JJ Redick inicia sua primeira temporada completa no comando com a missão de ajustar uma equipe renovada. Chegam nomes como Deandre Ayton, Marcus Smart e Jake LaRavia, que reforçam o elenco ao lado de Jarred Vanderbilt.