Doncic sente dores na virilha após marcar 43 pontos na estreia da NBA

O técnico JJ Redick revelou, na noite de quarta-feira (22/10), que Luka Doncic terminou o duelo dos Lakers contra o Golden State Warriors com dores na virilha, mas garantiu que o caso não preocupa. O astro recebeu tratamento adicional no vestiário após a partida e participou do treino na manhã desta quinta-feira (23/10), mas de forma leve.

A equipe se prepara para enfrentar o Minnesota Timberwolves, nesta sexta-feira (24/10), em Los Angeles.

“Ele parece estar bem. Não acredito que seja nada sério. Ele fez tratamento pela manhã e participou das atividades normalmente, mesmo com o treino sendo leve”, afirmou Redick.

Doncic, que vem chamando atenção pela excelente forma física neste início de temporada, também minimizou o incômodo e descreveu a dor como “provavelmente nada”. A expectativa é de que ele esteja à disposição para o próximo jogo.

A lesão ocorreu após uma atuação impressionante do esloveno, que anotou 43 pontos, 12 rebotes e nove assistências. O placar final do jogo ficou em 119 x 109 para o Golden State.

Apesar do desempenho individual, os Lakers voltaram a mostrar falhas coletivas, com 20 turnovers e brechas defensivas nas bolas de três.