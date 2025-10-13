dono-de-entidade-da-farra-do-inss-pediu-de-volta-bmw-doada,-diz-pastor

O pastor Cesar Belluci (foto em destaque), da igreja Sete Church, admitiu ter recebido doações pessoais do empresário Felipe Macedo Gomes, investigado por ser ligado a quatro associações que faturaram R$ 700 milhões com descontos indevidos de aposentadorias na Farra do INSS, revelada pelo Metrópoles.

Segundo o religioso, Felipe Gomes pediu de volta um relógio Rolex e um carro BMW que havia doado a ele, após se desvincular da igreja. O empresário tem uma trajetória de idas e vindas como fiel da Sete Church e chegou a migrar para uma igreja evangélica dissidente por um período, de acordo com o pastor.

Como mostrou o Metrópoles, em um culto na Sete Church, em junho de 2024, Gomes comemorou o sucesso de seus negócios e atribuiu seus ganhos a “Mão de Deus” e ao pagamento de dízimo à igreja, que teria começado em setembro de 2022. Foi naquele ano que a Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), da qual era presidente, celebrou acordo com o INSS para fazer descontos sobre aposentadorias.

Ainda segundo o pastor, o empresário devolveu o Rolex quando retornou à igreja em 2024 — o religioso disse ter doado o relógio para outra pessoa que ele não quis identificar.

“Quando ele [Gomes] volta depois que ele pede perdão, desculpa por ter saído, ele me devolve o Rolex. Tanto que uma vez eu tentei até vender esse Rolex, mas acabei não vendendo. Guardei e depois de um tempo acabei abençoando uma pessoa e dei a essa pessoa esse relógio”, disse Belluci.

A BMW X3, de cor azul, ano 2013/2014 está registrada no nome de uma empresa de Felipe Gomes. Segundo a tabela Fipe, o carro custaria cerca de R$ 80 mil. Já um Rolex do mesmo modelo é encontrado na internet com preços entre R$ 30 mil e R$ 70 mil.

Pastor nega lavagem de dinheiro

Membros da igreja disseram à reportagem que, após a publicação do Metrópoles sobre o vídeo em que Felipe Gomes atribui seu sucesso empresarial ao pagamento de dízimo e a “Mão de Deus”, levantaram-se suspeitas de que a Sete Church estaria lavando dinheiro da Farra do INSS.

O pastor Belluci nega veementemente que a igreja seja usada para esse propósito, diz que a oferta do dízimo é voluntária e que sabia que Felipe Gomes era empresário, mas não de qual setor. Ele diz, ainda, que recebe qualquer pessoa na igreja, como um “hospital”.

O pastor também afirma que Gomes nunca pediu a devolução das ofertas que fez a Sete Church. “Em nenhum momento ele me pediu a oferta que ele deu para igreja, dízimo que ele deu para a igreja. Não houve esse pedido”, contou.

