23/10/2025
Universo POP
Dono de uma voz marcante, Fagner se apresenta no Estilo Brasil

Dono de uma voz icônica, Raimundo Fagner é a atração confirmada do Festival Estilo Brasil, no Ulysses Centro de Convenções, amanhã (24). Aos 75 anos, o artista cearense não apenas celebra seus 50 anos de carreira com um vasto repertório, mas também se mantém como um crítico vocal e atuante do mercado musical.

Fagner não esconde seu temperamento. Ele se descreve como “temperamental” e “perfeccionista”, o que o leva a ter pouca paciência com a burocracia das gravadoras. Para ele, a indústria atual busca o “imediatismo” de resultados, preferindo o “descartável ao duradouro” e priorizando o algoritmo em detrimento da beleza e do verso.

Embora critique esse cenário, o cantor demonstra uma efervescência criativa ininterrupta. Ele continua produzindo como nunca e, diante da inércia das gravadoras, que ele acusa de pararem por “medo e da incompetência”, ele próprio banca e investe naquilo que deseja fazer, como o disco de Bossa Nova com Roberto Menescal.

Em Brasília, Fagner promete entregar um show que é um “manifesto contra o vazio”. Sua apresentação no Estilo Brasil trará a força dos clássicos como “Canteiros” e “Deslizes”, reafirmando a dedicação total à arte em um palco que, historicamente, representa o início de sua trajetória nacional.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
