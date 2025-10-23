dono-de-uma-voz-marcante,-fagner-se-apresenta-no-estilo-brasil

Dono de uma voz icônica, Raimundo Fagner é a atração confirmada do Festival Estilo Brasil, no Ulysses Centro de Convenções, amanhã (24). Aos 75 anos, o artista cearense não apenas celebra seus 50 anos de carreira com um vasto repertório, mas também se mantém como um crítico vocal e atuante do mercado musical.

Fagner não esconde seu temperamento. Ele se descreve como “temperamental” e “perfeccionista”, o que o leva a ter pouca paciência com a burocracia das gravadoras. Para ele, a indústria atual busca o “imediatismo” de resultados, preferindo o “descartável ao duradouro” e priorizando o algoritmo em detrimento da beleza e do verso.

Embora critique esse cenário, o cantor demonstra uma efervescência criativa ininterrupta. Ele continua produzindo como nunca e, diante da inércia das gravadoras, que ele acusa de pararem por “medo e da incompetência”, ele próprio banca e investe naquilo que deseja fazer, como o disco de Bossa Nova com Roberto Menescal.

Em Brasília, Fagner promete entregar um show que é um “manifesto contra o vazio”. Sua apresentação no Estilo Brasil trará a força dos clássicos como “Canteiros” e “Deslizes”, reafirmando a dedicação total à arte em um palco que, historicamente, representa o início de sua trajetória nacional.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Leia também

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital